اختتام أعمال مؤتمر الإيسيسكو لاستكشاف مكانة الإنسان فى عصر الميتافيرس

وكان الدكتور قيس الهمامى، مدير مركز الاستشراف الاستراتيجى، قد أكد فى انطلاق المؤتمر، على أهمية المقاربة الاستشرافية فى توظيف الذكاء الاصطناعى بحياتنا اليومية، وأهمية الاستشراف الاستراتيجى فى تعزيز حوار شامل حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعى.
كما قدم الدكتور مارك أنطوان ديلاك، أستاذ الأخلاق والفلسفة السياسية فى جامعة مونتريال مدير مختبر ألغورا بمونتريال، تعريفا لمفهوم الذكاء الاصطناعى، ثم فصل فى أنواع تحدياته الأخلاقية والاجتماعية، أبرزها احترام حقوق الإنسان، وتأهيل مجتمعاتنا لمواجهة التحولات الرقمية، وفقدان الإبداع البشرى.
وانتقل المشاركون، إلى الجانب التطبيقى، حيث تم تقسيمهم إلى 12 مجموعة، لتعمل كل مجموعة على تقديم حلول لموضوعات مختلفة، متمثلة فى دور الذكاء الاصطناعى فى حماية اللغات ولغات الأقليات، والحد من التغيرات المناخية، والتضليل على وسائل التواصل الاجتماعى ورقمنة التعليم.
وفى الختام، قدم الدكتور قيس الهمامى والدكتور مارك أنطوان ديلاك، تلخيصا لأبرز النقاط الرئيسية لأعمال المؤتمر، الذى هدف إلى استشراف مستقبل الميتافيرس داخل وخارج العالم الإسلامى، وفهم تداعياته على حياتنا اليومية، وأهمية التعامل مع تغيراته وتحولاته، وتبادل الأفكار حول موضوع الأخلاقيات فى علاقتها بالتكنولوجيا الحديثة.
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