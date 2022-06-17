وزير دفاع كييف: الناتو يعتبر أوكرانيا عضوا «بحكم الواقع» فى الحلف

جدة - نرمين السيد - قال وزير الدفاع الأوكرانى ألكسى ريزنيكوف، اليوم الجمعة، إن الحلفاء بحلف شمال الأطلسى (ناتو) أبلغوه خلال القمة التى عقدت فى بروكسل أن بلاده تعتبر عضوا "بحكم الواقع" فى التحالف.





وأضاف ريزنيكوف على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، نقلته قناة "سى إن إن" الأمريكية - أنه من المهم الإشارة إلى أن هذه تعد المرة الأولى التى يتم فيها عقد مثل هذا الاجتماع مع أربع دول غير أعضاء فى التحالف وهم أوكرانيا وجورجيا والسويد وفنلندا، مشيرا إلى أنه سيتم النظر قريبا فى مسألة عضوية السويد وفنلندا فى حلف الناتو. وأعرب ريزنيكوف عن سعادته بتأكيد الحلفاء فى الناتو أن أوكرانيا بحكم الأمر الواقع هى بالفعل عضو فى هذه العائلة.

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