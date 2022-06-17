العالم اليوم - إلى بطولة العالم.. سيباستيان مورير بطل "متذوقي القهوة"

انتم الان تتابعون خبر إلى بطولة العالم.. سيباستيان مورير بطل "متذوقي القهوة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 يونيو 2022 07:18 مساءً - لم يكن الفرنسي سيباستيان مورير خبيرا في مجال تذوق القهوة، مهنته الحالية، ولا حتى من عشاق تناولها، عندما بدأ حياته العملية في محمصة "ساتي".

يقول مورير (46 عاما) وهو من مدينة ستراسبورغ: "بدأت أشرب القهوة من آلة صنعها في الكلية، ولم تكن لدي معلومات دقيقة عنها. اهتديت إلى هذه المهنة عن طريق الصدفة، عندما اختارتني إحدى الشركات لخوض مسابقة قائمة على تذوق القهوة".

وأكمل: "لم أكن أعرف شيئا عن التذوق المعياري. ذهبت إلى المسابقة بشكل متواضع، حيث كنت بطيئا في التعرف على النكهات، وأقصيت قبل نصف النهائي، لكنني بفضل هذا الفشل تمكنت من وضع استراتيجية ناجحة لمستقبلي في هذه المهنة الصعبة".

ومورير قادر على تذوق 24 نوعا مختلفا من القهوة في أقل من 8 دقائق، وهو رقم قياسي في سرعة التعرف على كل نوع.

وفي منتصف شهر مايو الماضي، أصبح بطل "تذوق الفنجان" الفرنسي للمرة الرابعة في المسابقة التي تنظمتها جمعية القهوة المتخصصة (SCA) منذ عام 2014.

ولا تعتبر مسابقة التعرف على نكهات القهوة مسألة بسيطة، حيث تقدم 3 أكواب للمشاركين وهم معصوبو العينين، نوعان من القهوة المتشابهة وواحدة مختلفة قليلا، وفي دقائق عليهم اكتشاف نكهة القهوة الدخيلة.

وقال مورير: "في مجال تذوق القهوة غالبا ما تكون الفكرة الأولى هي الصحيحة، قوتي في معرفة نكهات القهوة تكمن في السرعة".

وفي هذا المجال يعطي بطل فرنسا في تذوق القهوة بعض النصائح لمن يريد خوض هذا العالم، كأن يمتنع عن تناول الطعام قبل المسابقة، أو يتناول وجبات محايدة لا تحتوي على الفلفل الحار وغيرها من التوابل التي قد تعيق حاسة الشم.

وأضاف: حالة المتسابق تشبه حالة الرياضي رفيع المستوى. يجب أن يكون يقظا ومحترسا بشأن نظامه الغذائي، ومما لا شك فيه أن الزكام والاحتقان في الحلق والمرض يعيق هذه المهمة الصعبة".

ومنذ تأهل مورير لبطولة فرنسا أصبح مرشحا تلقائيا لبطولة العالم، التي ستقام في الفترة من 23 إلى 26 يونيو الجاري في ميلانو، وسيواجه ممثلون من 40 دولة.

وفي هذا السياق قال مورير: "سأبذل قصارى جهودي الذهنية والروحية في سبيل تحقيق الانتصار".