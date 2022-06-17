ارتفاع هائل بإصابات كورونا في بريطانيا
أظهرت بيانات حكومية بريطانية ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بنحو نصف مليون في أسبوع بزيادة تصل إلى 43%.
وحسب البيانات فإنه خلال الأسبوع الماضي كان ما يقدر بـ1415600 شخص مصاباً بفيروس كورونا بزيادة عن 425800 إصابة.
وهذه أعلى زيادة بعدد الإصابات المسجلة منذ مايو الماضي، لكنه لا تزال أقل بكثير من المستوى القياسي البالغ 4.9 مليون في نهاية مارس.
وفي يناير الماضي، أعلنت المملكة المتحدة رفع كل قيود فيروس كورونا، بما في ذلك إلزامية ارتداء الكمامة وإرشادات العمل من المنزل وشهادات اللقاح.
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