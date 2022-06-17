نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر HD قنوات تنقل مباراة السعودية واوزبكستان في نهائي كأس آسيا 2022 والتشكيل المتوقع لمنتخب الأخضر في المقال التالي

عمر شويل - جدة قنوات تنقل مباراة السعودية واوزبكستان، بدء البحث يتزايد من قبل عاشقي كرة القدم عن قنوات تنقل مباراة السعودية واوزبكستان في نهائي كأس آسيا 2022، وذلك بعدما تمكن منتخب السعودية من التأهل للمبارارة النهائية على حساب منتخب استراليا، كما يتزايد البحث حول موعد مباراة السعودية واوزبكستان في نهائي البطولة التي تستضيفها دولة اوزبكستان على أرضها، وستكون تلك المباراة على صفيح ساخن حيث سيسعى كلا الفريقين للفوز والتتويج بالكأس الغالي، والآن سنتعرف معا على القنوات الناقلة لمباراة السعودية واوزبكستان بأعلى جودة، فتابعونا.

قنوات تنقل مباراة السعودية واوزبكستان

تم الافصاح رسميا عن قنوات تنقل مباراة السعودية واوزبكستان في نهائي كأس آسيا 2022، حيث تمكنت شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية من الحصول على حقوق البث الخاصة بتلك المباراة، لتذيع المباراة على شاشتها بأعلى جودة دون تقطيع، حيث سيتم اذاعة المباراة عبر اثير قناة bein sports AFC، فيما يمكنك متابعة مباراة السعودية واوزبكستان من داخل السعودية عبر الشبكة الرياضية السعودية.

موعد مباراة السعودية واوزبكستان

من المقرر أن تقام مباراة السعودية واوزبكستان في نهائي كأس آسيا 2022 في يوم الأحد القادم الموافق 19 يونيو الجاري، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت المملكة السعودية، الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، على ملعب “ميلي ستاديوم” في مدينة طشقند، بحضور جماهيري لمؤازرة كلا الفريقين، حيث يسعى المنتخب السعودي للفوز بأول لقب له، وخاصة بعدما خاض النهائي في مناسبتين سابقتين في 2014 و2020 اكتفى خلالهما بالوصافة، أما منتخب اوزبكستان فيسعى لرفع الكأس للمرة الثانية بعد أن حقق البطولة في 2018 على حساب فيتنام.

التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية ضد اوزبكستان

وقد أقيمت مباراة نهائي كأس آسيا للشباب 4 مرات حتى الآن، وتمكن المنتخب السعودي من المشاركة في جميع نسخ كأس آسيا 2022 تحت 23 عام، بداية من عمان 2013 وقطر 2016، مرورا بالصين 2018 وتايلاند 2020، حتى اوزبكستان 2022، وعن تشكيل المنتخب السعودي ضد اوزبكستان، فمن المتوقع أن يعتمد سعد الشهري على خطته المعتادة، ليدخل المباراة بتلك التشكيلة: