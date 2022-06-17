رابط استعلام عن نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي 2022 ترم ثاني من موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس واسمك الرباعي نستعرضه ونوافيكم به الآن حيث قد اعلنت وزارة التربية والتعليم بشكل مؤخرا نتائج جميع صفوف النقل الكترونياً بالاسم الرباعي ورقم الجلوس فقط على شكل نوافيكم به الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

رابط استعلام عن نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي 2022 ترم ثاني

رابط استعلام عن نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي 2022 ترم ثاني يتساءل عليها عدد كبير من الطلاب والطالبات بعد التأكيد الذي صدر بشكل مؤخرا على تفعيل امكانية الاستعلام عن نتائج الصف الاول والثاني الثانوي بشكل وبصورة الكترونياً في جميع وكافة المحافظات المصرية الامر الذي تسبب عليه ارتفاع معدلات البحث على جوجل من أجل الوصول الى تلك النتائج التي سيجري العمل على طرحها بالفعل على شكل الكتروني مثلما جاء فى باقي صفوف النقل والشهادة الاعدادية، حيث بشكل مؤخر عقدت جميع الاختبارات الخاصة بالفصل الاول والثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني ، على ان يعيش أجواء الترقب والقلق عدد كبير من الطلاب والسادة أولياء الأمور بحثاً عن طرق الكشف والاستعلام عن تلك النتائج التي نستعرضها الان ونوافيكم بها من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز من خلال الفقرة التالية

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي 2022 ترم ثاني

بامكانكم اجراء الاستعلام عن نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي اون لاين وذلك فور تسجيل رقم الجلوس واسم الطالب الرباعي وغيرها من البيانات على شكل نستعرض ننقله على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتيجة الصف الاول او الثاني الثانوي

تسجيل اسم الطالب الرباعي بالايقونة المخصصة لها

تسجيل رقم جلوسك بالايقونة المخصصة لها

تحديد المحافظة التابع اليها الطالب بالايقونة المخصصة لها

النقر على ايقونة استعلام على ان تكون على الفور أمامكم النتائج معلنة بنجاح على العلم على انه بامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل الان بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدكم على الفور بالحصول عليها اون لاين