نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج البكالوريا 2022 سوريا برقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج البكالوريا 2022 سوريا، ينتظر جميع الطلاب في كافة المدن السورية موعد إعلان نتائج البكالوريا الثانوية العامة علمي وأدبي دورة 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية، يذكر أن الامتحانات لجميع الفروع العلمية والأدبية بدأت بتاريخ 30-06-2022 وستستمر إلى غاية يوم الثلاثاء 21-06-2022، ويزداد البحث حاليا عبر محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الطلاب وأوليائهم في سوريا عن رابط نتائج الثانوية العامة (بكالوريا) من أجل الاستعلام عن النتائج بمجرد ظهورها رسميا ، ومن المنتظر أن تتم عملية تصحيح أوراق امتحانات البكالوريا الدورة الأولى 2022 بمجرد الانتهاء التام من الامتحانات في كل مدارس التربية السورية على أن يتم رفع نتيجة الباك في وقتها المحدد سابقا من قبل الوزارة.

نتائج البكالوريا 2022 سوريا

مع بداية السنة الدراسية الجديدة عملت وزارة التربية السورية على تحديث المنظومة التعليمية من خلال استحداث العديد من المنصات الإلكترونية التعليمية عن بعد وكذلك يمكن من خلال هاته المواقع معرفة نتائج الطلاب في كافة المراحل التعليمية. حيث سيتم بعد أن يتم الانتهاء بشكل رسمي من امتحانات البكالوريا 2022 يوم 21 يونيو في جميع المدن السورية فتح موقع وزارة التربية السورية لنتائج البكالوريا 2022 لكي يتمكن آلاف طلاب الثانوية العامة وأوليائهم في الداخل والخارج الاستعلام عن نتيجتهم بكل سهولة وبشكل إلكتروني دون عناء التنقل إلى المدارس.

استعلام نتائج البكالوريا 2022 سوريا

أوضحت وزارة التربية السورية انه يتم نشر نتيجة البكالوريا لدورة 2022. بمجرد الانتهاء التام من عملية تصحيح الأوراق والتدقيق فيها جيد حتى يأخذ كل طالب حقه قبل رفعها بشكل رسمي على موقع النتائج. كما اكدت الوزارة انه ستكون هناك دورة استدراكية للمعيدين يمكنهم من خلالها التقدم وإعادة للامتحانات مرة أخرى. ويمكن الاستعلام عن نتائج البكالوريا بالاسم ورقم الاكتتاب باتباع الخطوات التالية:

اولا: الدخول على موقع وزارة التربية السورية، ثم تضغط مباشرة على النتائج الامتحانية .

ثانيا: يجب اختيار بكالوريا دورة 2021،

ثالثا: قم بالضغط على نتائج البكالوريا.

رابعا: حدد طريقة استعلام النتيجة بالاسم الثلاثي أم برقم الاكتتاب.

خامسا: يجب عليك اختيار القسم الذي تتبع له.

سادسا: كتابة جميع البيانات المطلوبة.

سابعا: اضغط على عرض النتيجة.

إلى هنا نصل بكم إلى نهاية هذا المقال والذي تعرفنا فيه بشكل مفصل ودقيق على اهم الخطوات التي يمكن من خلالها معرفة كيفية استخراج نتائج البكالوريا 2022 “نتيجة الثانوية العامة” سوريا حسب الاسم.