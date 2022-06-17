موقع fany.emis.gov.eg للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية2022 دور اول من بوابة التعليم الفني نظام 3 سنوات و 5 سنوات

موقع الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور أول من بوابة التعليم الفني برقم الجلوس جميع المحافظات المصرية أون لاين نستعرضها ونقلها مع حضراتكم الان حيث عمليات بحث جوجل رائجة للغاية بحثاً عن طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج مع انتهاء اتمام كافة اختبارات إتمام الدبلومات الفنية نظام 3 سنين ونظام 5 سنين عليه نستعرض وننقل مع حضراتكم الان بالخطوات طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج باستخدام منصة بوابة التعليم الفني

موقع الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور اول

موقع الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور اول ننقله الآن ونستعرضه مع حضراتكم الان حيث نتابع من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طريقة اجراء الاستعلام الصحيحة عن نتيجة الدبلومات الفنية سواء نظام فني صناعة او تجارة او زراعة او تمريض او غيرها من التخصصات التي جاءت أمام طلاب الدبلومات فى مصر، حيث عقدت بشكل مؤخر اختبارات الدبلومات الفنية فى كافة اقسامها بشكل جاء على مستوى كافة الأقسام التي جاءت أمام الطلاب والطالبات في لجان مراقبة جاءت كذلك بشكل احترازي متعامل مع ازمة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد لحماية الطلاب من العدوي، على ان تبدأ على الفور عمليات التصحيح ورصد الدرجات استعداداً على نشر نتائج الطلاب بعدما بلغ أعداد الطلاب الذين تقدموا على اختبارات الدبلومات الفنية بموجب تصريحات المسؤولين الى 830 ألف طالب وطالبة تم توزيعهم على نحو 3000 لجنة ، على ان يتم التأكيد على ان نتائج اختبارات الدبلومات الفنية سيتم العمل على نشرها اون لاين وذلك من خلال بوابة التعليم الفني الكترونياً بعد الانتهاء مباشرة من عمليات التصحيح ورصد الدرجات على ان ننقل امامكم الان بالخطوات طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

خطوات استعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

خطوات استعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية ننقلها ونستعرضها مع حضراتكم الان على مستوى جميع المحافظات على نحو جاءت على الشكل التالي:-