nategafany موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 تجاري صناعي زراعي وفندقي

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عمر شويل - جدة موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 من أكثر الكلمات التي يتم البحث عنها في فهرس بحث “Google” من قبل أولياء الأمور وكذلك طلاب الدبلومات الفنية 2022 في جميع التخصصات، حيث كان قد بدأ ماراثون امتحانات الثانوي الفني 2022 منذ يوم السبت الموافق 28 مايو لدبلوم الصناعة والزراعة والتجارة والفنادق، لهذا السبب نود أن نقدم خدماتنا لأولياء الأمور والطلاب، الذين يبحثون عن معلومات حول نتائج الدبلوم لمساعدتهم على تخفيف التوتر والتكيف مع التغيرات السريعة في حياتهم، حيث سيوفر موقعنا معلومات حول آخر الأخبار المتعلقة بنتيجة الدبلومات الفنية في كل التخصصات.

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022

هناك العديد من الاستفسارات حول موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 ، حيث قال الدكتور محمد مجاهد، وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، لوسائل الإعلام، بشأن ميعاد نتيجة الدبلوم الفني 2022، أنه من المقرر يتم الانتهاء من تصحيح الامتحانات ومراجعتها والاطلاع على النتائج مطلع الشهر المقبل، وأضا أيضا أنه من المقرر اعتماد نتائج الشهادات الفنية لعام 2022 بنظاميها 3 و 5 سنوات خلال الاسبوع الأول من يوليو وقبل عيد الأضحي المبارك.

طريقة استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022

يمكن للطالب اتباع عدة خطوات للحصول على نتائج شهادة التعليم الفني.

أولاً: يقوم الطالب بإدخال رابط وزارة التربية والتعليم مركز المعلومات.

ثم يقوم بالضغط على الأيقونة الخاصة بالدبلومات للاستفسار عن النتائج.

ثم تختار نوع تخصص الدبلوم الذي به الطالب سواء (صناعية أو فندقية أو زراعية)

ثم يحدد اذا كان الطالب علي نظام 3 سنوات أو 5 سنوات.

، تقوم بملء رقم جلوس الطلب او الطالبة

انقر فوق الرمز للاستعلام عن النتائج في النسبة المئوية وإجمالي العلامات والنسبة المئوية

امتحانات الدبلومات الفنية 2022

أجرى طلاب Diplôme Technique 2022 الامتحانات خلال فترة السبت 28 مايو واستمرت حتى الخميس 9 يونيو على مدار أسبوعين. بدأت الامتحانات لطلاب البرامج المهنية لمدة 3 سنوات في المدارس العامة، تليها المواد المتخصصة يشمل نظام الثلاث سنوات العشرات من التخصصات، بما في ذلك الوحدات التكويني، ومعدات النقل واللحام والرفع، وخام الحديد والصلب ، والجرارات ، والسيارات، والآلات الزراعية ، وشركات تصنيع الآلات الأخرى