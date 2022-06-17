العالم اليوم - السيسي: تجمعنا مع روسيا مشروعات كبيرة وطموحة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 يونيو 2022 06:21 مساءً - قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة، إن مصر وروسيا انخرطتا على مدار السنوات الماضية في تنفيذ مشروعات كبيرة وطموحة تخدم البلدين في تحقيق مزيد من التقدم الاقتصادي.

وأضاف السيسي في كلمة ألقاها عبر الفيديو أمام منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي في روسيا، أن أبرز المشروعات المشتركة بين القاهرة وموسكو إنشاء المحطة النووية في الضبعة، شمال غربي مصر.

وقال إن المشروع في سياق استراتيجية الدولة للتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتابع: "ليس خافيا على حضراتكم ما شهدته مصر في العقد الماضي من أحداث استثنائية، كان لها تأثير بالغ على مجمل الوضع الاقتصادي في البلاد، وقد نهض الشعب المصري للعبور من هذه الأزمة من خلال دعم رؤية واضحة عمادها الأساسي الاستثمار في الإنسان المصري وتنمية قدرتها، ومن هنا جاء تدشين رؤية مصر 2030 لتعكس خطة استراتيجية طويلة المدة للدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".

وأردف الرئيس المصري: "تأسيسا على هذه الرؤية، حدثت الحكومة المصرية البنية التشريعية من أجل أن تتمكن من استقطاب الاستثمارات الأجنبية، مما أهّل البلاد لتكون الأولى على هذا الصعيد في القارة الإفريقية".

وأشار السيسي إلى أن "مصر حققت نموا قدره 3.3 بالمئة في عام 2021، رغم التحديات التي فرضها فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي"، مشيرا إلى أن بلاده كانت واحدة من الدول القليلة التي استطاعت تحقيق مثل هذا الرقم.

وتوقع أن تحقق مصر في العام الجاري نموا قدره 5.5 بالمئة، لافتا إلى أن صادرات بلاده غير النفطية زادت في عام 2021 لتصل إلى 32 مليار دولار.

وقال: "الجهود المصرية المبذولة ومحاولات النهوض، اصطدمت مؤخرا بأزمات اقتصادية خلفتها جائحة كورونا، وما إن لبث العالم يتعافى جزئيا من آثارها، حتى أطلت أزمة اقتصادية كبرى ألقت بظلالها سلبا على معدلات النمو وميزانيات الدول، بالنظر إلى ارتفاع أسعار المحروقات وتراجع أسعار العملات الوطنية أمام العملات الصعبة، فضلا عن اضطرب سلاسل الإمداد وأزمة الغذاء".

وأضاف أن" التصدي لهذه الأزمة ذات الطابع الدولي يتطلب تعاونا من جميع الأطراف من أجل إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي والعمل على إعادة الهدوء والاستقرار على الصعيد الدولي، من أجل التخفيف من آثار هذه الأزمة على الشعوب التي تنشد السلام".

ودعا السيسي كافة الشركات المشاركة في المنتدى الاقتصادي وغيرها للاستفادة من الفرص الضخمة المتاحة التي يوفرها الاستثمار في مصر بكافة المجالات.