نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليكم” هنا تنسيق المدارس الرياضية العسكرية 2022 بعد الإعدادية|| مختلف المحافظات وخطوات الالتحاق وأعم شروط التقديم في المدارس العسكرية الرياضية 2022 في المقال التالي
شهدت الساعات الاخيرة الاعلان عن تم فتح باب القبول لدفعة جديدة من الطلاب في المدارس الرياضية العسكرية من الصبيان والتي يتم الالتحاق بها بعد المرحلة الإعدادية، حيث تعتبر مدارس الرياضية العسكرية في مصر واحدة من أهم المدارس التي ستشهد اقبال كبير ويسعى عددٍ كبير من الطلاب من مختلف المحافظات إلى الالتحاق بها في كل عام، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تنسيق القبول في المدارس الرياضية العسكرية هذا العام 2022/2023 والتعرف على شروط القبول بها.
فتح باب التسجيل في المدارس الرياضية العسكرية 2022/2023
وقد أعلن القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، رسميا أن جميع المدارس التابعة للقوات المسلحة المصرية تستعد لاستقبال دفعات جديدة من الطلاب خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر ان تبدأ خلال أيام اختبارات التقديم الخاصة بالطلاب، حيث تم الاعلان عن موعد التقديم المدارس الرياضية العسكرية، ويمكن لأولياء الأمور الحصول على كراسة الاشتراط من المدارس العسكرية ومكاتب المستشارين العسكريين في محافظات الإسكندرية والإسماعيلية مدينة المستقبل والمنيا، وذلك بداية من اليوم وحتى 20 يوليو، ومن المقرر ان يستمر سحب الكراسة حتى الاكتفاء بالعدد المتقدمين واستلام الملفات بعد تعبئة البيانات المطلوبة يوم 18 يونيو حتى 27 يوليو 2022.
شروط القبول في المدارس الرياضية العسكرية 2022/2033
وقد اعلنت وزارة الدفاع تفاصيل اختبارات المدارس الرياضية العسكرية، والتي اشارت الى أنه من الضروري ان يقوم الطالب بتهيئة نفسه للقبول في تنسيق المدارس الرياضية العسكرية، وذلك عن طريق الإعداد الجسماني وممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي للتخلص من الدهون، وكذكل الاهتمام بالاعداد النفسي والثقافي بقراءة بعض المعلومات العامة والتعرف على نوع الأسئلة الموجه له عند الاختبار، كما تم تحديد مجموعة من شروط القبول فى تنسيق المدرسة الرياضية العسكري، والتي جاءت على النحو التالي.
- من الضروري ألا يزيد عمر الطالب عن 17 عام.
- يشترط الا يقل طول الطالب عن 165.
- كما يجب ان يكون الطالب مصري من أبوين مصريين
- أن يحصل الطالب على مجموع الشهادة الإعدادية يدخل به تنسيق المدرسة الرياضية العسكرية.
- كما يجب أن يكون الطالب حسن سير وسلوك الطالب لكي يتم قبوله.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليكم” هنا تنسيق المدارس الرياضية العسكرية 2022 بعد الإعدادية|| مختلف المحافظات وخطوات الالتحاق وأعم شروط التقديم في المدارس العسكرية الرياضية 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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