نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة فتح حساب بنك الراجحي للمقيمين 2022 والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة فتح حساب بنك الراجحي للمقيمين فتح حساب الراجحي للمقيمين يبحث عنه العديد من المواطنين بالمملكة، ولعمل حساب يجب إتباع الشروط البنك، فيهدف البنك على مساعدة المواطنين، من خلال الحفاظ على الأموال واستثمارها، فيعد من أكثر البنوك الموثوق بها في العالم، لذلك يبحث الكثير عن فرصة للانضمام إليه.

طريقة فتح حساب بنك الراجحي للمقيمين

توجد بعض الخطوات للراغبين بفتح حساب بالبنك الراجحي؛ فعند إتباعها يتم فتح حساب؛ للحفاظ على أموالهم؛ للحماية من أي محاولة سرقة.

فتح حساب الراجحي أفراد

الدخول لصفحة الدخول مباشر للأفراد.

إدخال بيانات التحقق.

الضغط على التسجيل بخدمة المباشر للأفراد.

اختيار إسم المستخدم، وكلمة مرور.

إدخال رمز التفعيل، المُرسل لجوالك بالرسائل النصية.

إعادة تفعيل حساب الراجحي مباشر

تحميل التطبيق، وفتحه على الهاتف.

تسجيل الدخول.

إدخال الرمز المُرسل من قِبل الشركة.

تحديد العميل للخدمة من الإعدادات والتفضيلات من القائمة.

اضغط على تحديث تاريخ انتهاء الهوية، من قائمة ملفك الشخصي.

الضغط على تحديث، لتحديث كافة البيانات.

هل يستطيع المقيم فتح حساب في بنك الراجحي؟

نعم يستطيع المقيم فتح حساب، لكن بشروط:

إمتلاك بطاقة سارية، ويزيد عمره عن ١٨ سنة.

تسجيل البيانات إلكترونياً بدقة.

أن يكون من المسجلين بموقع أبشر؛ للتمكن من الاحتفاظ بمعلومات التسجيل.

رقم المقيم يجب أن يكون قد تم أخذه من أحد مزودي الخدمات بالمملكة.

لم يحصل على منصب سياسي أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

يقدم ما يثبت أنه بكامل قواه العقلية.

يقيم الشخص بالمملكة.

كيف تفتح حساب في بنك الراجحي؟

تقديم طلب انشاء حساب بالبنك من خلال الموقع الإلكتروني.

ثم الاشتراك بخدمة فتح حساب ببنك الراجحي؛ فيمكنك فتح الحساب عبر الإنترنت بأي وقت، وإختيار الفرع المناسب لك.

كيف افتح حساب في بنك الراجحي للاجانب؟

من خلال زيارة الموقع الرسمي للبنك الراجحي .

. الدخول لخدمات الأفراد، ثم الضغط على انشاء حساب جديد للأجانب.

ثم قراءة الشروط والموافقة، ثم إدخال البيانات.

إدخال ما يمكن التواصل به معك.

الانتقال للفرع الذي تم إختيار.

كيفية فتح حساب جديد في الراجحي من الجوال؟

يتم فتح حساب جديد من الجوال عن طريق الموقع الإلكتروني للبنك، وتتم بإتباع خطوات بسيطة.

طريقة فتح حساب الراجحي للمقيمين

فتح حساب الراجحي للمقيمين لا يتطلب مجهود كبير للتسجيل؛ بل يمكنك التسجيل من موقع البنك وإتباع الخطوات فيتم فوراً، ثم الحصول على بطاقة الصرف الآلي.

عند إتباع خطوات فتح حساب الراجحي للمقيمين؛ فسيكون من السهل الانضمام إلى البنك، للحفاظ على اموالك واستثمارها جيداً.