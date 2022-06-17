نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تنزيل gta: liberty city stories للاندرويد وللايفون بدون روابط ومميزات اللعبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنزيل gta: liberty city stories ، الجميع يبحث عن لعبة GTA Liberty City Stories العالم الافتراضي المفتوح الذي أقرب ما يكون إلى الحياة الواقعية بالإضافة إلى أن اللعبة بها الكثير من المهام المثيرة للاهتمام والكثيرة أيضاً بالإضافة إلى مجموعة كبيرة جداً من الأسلحة يمكن أن تستخدمها لكي تقوم بالمهمات العديدة بالإضافة إلى أن هناك الكثير من الأسلحة النارية مع المهمات التي تمتلئ بالاكشن بالإضافة إلى منظور الشخص الثالث في لعبتنا وللمزيد عن لعبة جراند ثفت أوتو: ليبرتي سيتي ستوريز فتابعونا في الفقرات القادمة.

تنزيل gta: liberty city stories

تم تطوير لعبة جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز من خلال شركة ROCK STAR GAMES وذلك في سنة 2005. حيث أن اللعبة قد حققت نجاح واسع وجماهيري جداً. كذلك قد حققت شعبية واسعة وهذا بفضل الأجواء الواقعية وأسلوب اللعب المميز وأدائها السلس. كما أن اللعبة تتميز بأسلوب لعبها السلس. كما أنها تتميز بالعديد من المؤثرات الصوتية والمرئية التي يتم استنباطها من الواقع.

مع تنزيل gta: liberty city stories سوف تصل إلى 34 سلاحاً نارياً. جميعهم قابلين للاستخدام كما أنهم مميزين بحق. وبما في ذلك أسلحة الصيد التي تضمن بنادق الصيد القوية. كذلك الرشاشات الخفيفة وبنادق القنص وقاذفات الصواريخ. كذلك قاذفات اللهب وقاذفات الصواريخ. بالإضافة إلى المسدسات بالأنواع المختلفة. كما أنه إضافة إلى القنابل اليدوية وقنابل التفجير عن بُعد وزجاجات المولتوف في لعبة grand theft auto liberty city stories.

جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز ومميزاتها

كما أطلعناكم على مميزات لعبة Grand Theft Auto: Vice city و لعبة جراند ثفت أوتو 5 و لعبة Grand Theft Auto: San Andreas فنطلعكم اليوم على مميزات لعبة جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز ومن ضمنها :

أولاً المركبات لتي في اللعبة التي تكون بحوالي مجموع 82 مركبة برية وبحرية وجوية.

ثانياً مهمات تنزيل gta: liberty city stories حيث تضمن اللعبة 70 مهمة مختلفة.

حيث تضمن اللعبة 70 مهمة مختلفة. ثالثاً العصابات في اللعبة حيث تضمن اللعبة الكثير منها مما يعني أن الاصطدام سيكون حتمي.

كذلك الأفاتار الخاص بكل شخصية يمكن التلاعب به وتشكيلة كيفما تريد.

كما أنه هناك قائمة كبيرة من المهام منها الأساسية ومنها الجانبية.

اللعبة لا تحتاج إلى متطلبات للتشغيل أو مواصفات معينة.

وفي الفقرة التالية سوف نطلعكم على كيفية تنزيل لعبة جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز للاندرويد في خطوات بسيطة فتابعونا.

طريقة تنزيل لعبة GTA ليبرتي سيتي ستوريز للاندرويد

في باية تنزلينا لـ لعبة Gta الاصلية نقوم بغلق الـMobileData في الجوال ثم فتح الـWifi ثم :

فتح Google Play على الجوال الاندرويد. وإذا كان الهاتف يعمل بنظام الــ IOS فنفتح آبل ستور.

الكتابة في السيرش تنزيل gta: liberty city stories .

. ثم بعد ذلك نثبت اللعبة ثم نقوم بتسديد ثمنها ببطاقة الائتمان ويختلف من دولة إلى أخرى.

ملحوظة :يمكنك ربط حساب اللعبة بحسابك على الفيسبوك لكي يحفظ التقدم في اللعبة حتى لو قمت بتغيير الهاتف.