نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اطلب واستلم نقدي 5000 ريال تمويل فوري من سلفة بدون تحويل راتب ولا كفيل في المقال التالي

بعد ظاهرة الغلاء الفاحش فى الاسعار ومايتطلبه من زيادة فى الانفاق على الاسرة وعلى الاولاد واحتياجاتهم كان البعض يحتاج الى الاقتراض بسلفة عاجلة تغطى زيادة المصروفات والانفاق على احتياجات الاسرة، وللحصول على سلفة كان هناك عدة شروط سوف نوضحها بالمقال ونوضح كذلك اهم مزايا سلفة وكيفية الحصول على سلفة بالخطوات، حيث خصصت معظم بنوك المملكة مبلغ 5000 الاف ريال قيمة سلفة بالموافقة مع منصة سلفة لمنح اى سعودي الجنسية سواء رجل او سيدة على مبلغ سلفة الفوري كسلفة فورية لاعانته او لفك عثرته او لسداد دينه او لاية ظروف ما وهي تمويل شخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية بالتعاون مع احدى بنوك المملكة،لكي تتمكن من الحصول على التمويل وهذا بغير الحصول على أي فوائد كبيرة يتم إضافتها كغيرها من البنوك والمصارف الثانية. شروط طلب تمويل من منصة سلفة: يكون المتقدم ذو جنسية سعودية لا غير.

كما يشترط أن يكون المتقدم مقيم دائم في السعودية.

يتراوح عمر المتقدم بدءً من 23 عام بحد أدنى حتى 60 عاماً بحد أقصى ويشترط أن تكون أهليته كلية.

من الضروري أن يكون الشخص المتقدم موظف بالفعل.

يكون دخل الشخص المتقدم بحد أدنى 5 آلاف ريال سعودي ولا يقل عن ذلك.

وكما يشترط على الموظفين في القطاعات الحكومية أن لا تقل مدة خدمتهم في الوظيفة عن ثلاثة أشهر وبالنسبة للموظفين في القطاع الخاص، مدة الخدمة في التوظيف لا تقل عن ستة أشهر، لاستكمال طلبهم. أهم مزايا طلب تمويل من منصة سلفة: يمتاز تمويل سلفة بالشروط السهلة التي من الممكن توافرها بصورة كبيرة والموافقة الفورية على سلفة.

من ضمن مميزات سلفة إمكانية الرد على الشخص المتقدم بشكل سريع وبشكل فوري.

يتميز تمويل سلفة المرونة والسداد على فترات طويلة قد تصل إلى 6 أشهر.

سلفة متوافقة وتسير وفقاً للأحكام الخاصة بالشريعة الإسلامية.

سلفة لا تطلب تحويل المرتب أثناء السداد. خطوات التقديم على طلب سلفة من منصة سلفة: ادخل على رابط الموقع الرسمي لمنصة سلفة الإلكترونية وإنشاء حساب جديد.

ثم على المستفيد ان يقوم بتحديد فترة السداد وقيمة المبلغ الذي يمكن سداد القرض من خلاله.

ضرورة أن يقوم المتقدم بكتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح وبدقة

التأكد من رفع كافة المستندات المطلوبة

ضرورة الموافقة على الشروط والاحكام.

يقوم المتقدم بتحديد المبلغ المطلوب

اختيار كيفية السداد على كم شهر يتم السداد يتم مراجعة كافة البيانات.

الضغط على أيقونة اطلب التمويل الآن. عمر شويل - جدة اطلب واستلم نقدي 5000 ريال تمويل فوري من سلفة بدون تحويل راتب ولا كفيل - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اطلب واستلم نقدي 5000 ريال تمويل فوري من سلفة بدون تحويل راتب ولا كفيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.