«مساعدة ودعم للمحتاجين».. احصل علي مساعدات مالية وعينية من الأمير عبد العزيز بن فهد كيفية التواصل والشروط

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«مساعدة ودعم للمحتاجين».. احصل علي مساعدات مالية وعينية من الأمير عبد العزيز بن فهد يبحث الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن طريقة وكيفية الحصول على مساعدة من الأمير عبد العزيز بن فهد من خلال مؤسسته الخيرية، حيث تسعى مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد إلى توفير كافة الخدمات التي قد يحتاج إليها الأشخاص التي تعاني من حالة مادية سيئة والتي لا يستطيعوا من خلالها كفاية نفسهم وأسرتهم وتلبية حاجاتهم الأساسية من الطعام والتعليم والصحة وغيرها، وسنقدم لكم بالخطوات كيفية التقديم وشروط الاستحقاق وكيفية التواصل مع المؤسسة.
شروط الحصول على مساعدة من الأمير عبد العزيز بن فهد
يحتاج هذا الأمر إلى توافر بعض الشروط في المواطن المتقدم للحصول على دعم المؤسسة الخيرية ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:-
- على الشخص الذي يتقدم للحصول على المساعدة المالية أن يكون سعودي الجنسية في الأصل والمنشأ.
- شرط إقامة المواطن داخل المملكة العربية السعودية على الأقل قبل ثلاث شهور من التقديم.
- كما يجب أن أن يكون الشخص من فئة الأشخاص محدودة الدخل وعدم قدرته المادية على تلبية حاجة أسرته.
- معاناة الفرد من مشاكل مادية كبيرة وأن يكون يعاني من بعض الأمراض الخطيرة أو المزمنة.
- تقديم كل الأوراق الرسمية والمستندات التي تفيد حالته المادية والصحية والاقتصادية للتأكد من صحة ما قام بذكره من أسباب.
خطوات وطريقة الحصول على مساعدات مالية من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد
- ادخل على موقع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الإلكتروني الرسمي الخاصة بالمؤسسة الخيرية.
- انقر على أيقونة “القائمة الرئيسية” والتي يتم من خلالها النقر على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.
- اختر أيقونة “المساعدات المالية” والتي تحتاج إليها ثم انقر على أيقونة “تقديم طلب مساعدة”.
- سيتم نقلك بعد ذلك إلى الصفحة الخاصة بالحصول على المساعدة وتقديم الطلب إلى المؤسسة.
- يطلب منك الموقع كتابة كل البيانات الخاصة بك والتي تشمل اسمك وعنوانك وكل ما يخص حالتك المادية.
- تقديم الأوراق الرسمية التي تفيد حالتك المادية والدخل الشهري الذي تحصل عليه ثم انقر على أيقونة “تقديم الطلب”.
- يتم مراجعة الطلب الذي قمت بتقديمه حتى يتم الكشف عن مدى استحقاقيتك وسيتم إبلاغك فور قبول الطلب.
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