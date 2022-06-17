نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الصف الثالث متوسط 2022 الدور الاول الخارجي عبر موقع وزارة التربية العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الصف الثالث متوسط 2022 الدور الاول هي محل بحث لدى الطلاب العراقيين الذين يريدون الحصول على نتائج الثالث متوسط 2022. وفي هذا الصدد صدر تصريح عن وزارة التربية والتعليم بالعراق التي استأنفت يوم الثاني عشر من شهر يونيو الحالي، فقد أشارت إلى أن موعد نتيجة الثالث متوسط 2022 الخارجي ستعرض بعد الانتهاء من تصحيح كل الدفاتر الامتحانية الخاصة بالطلاب، وهذا في كل من محافظة بغداد، الرصافة الأولى والثانية والثالثة، كركوك، ميسان، المثنى، النجف، دهوك، الأنبار، بابل، القادسية، والمثنى والنجف والبصرة والكرخ، والاستعلام عن النتائج يكون بالدخول إلى موقع نتائجنا الإلكتروني المعتمد من الوزارة، بحيث سيتم تحميل كل النتائج عليه فور أن تجهز، وفي هذا المقال سنتطرق إلى موضوع نتائج 3 متوسط ٢٠٢٢ بالرقم الامتحاني، تابعوا معنا.

نتائج الصف الثالث متوسط 2022 الدور الاول

قريبا سيتمكن طلاب العراق من الحصول على نتائج الصف الثالث متوسط 2022 الدور الاول. بحيث سيتم رفع كل النتائج على موقع الوزارة بعد أن تجهز، وقد كشفت هذه الأخيرة بأن نسب النجاح هذه المرة ستكون أفضل من السنة السابقة، وحاليا تجري عمليات التصحيح من أجل إنهاء الدرجات بسرعة لعرضها على كل الطلاب من الصفين العلمي والأدبي أيضا، ولاستظهار النتائج يجب أن يتبع الطالب الخطوات التالية:

على الطالب أن يقوم بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على الإنترنت يختار الطالب بعدها نتائج الدور الاول للصف الثالث متوسط بعدها يكتب المعلومات الشخصية المطلوبة، مثل اسم المحافظة التي يدرس بها، مع الاسم الرباعي ورقم المقعد في الامتحان أخيرا عليه أن نقر على زر عرض النتائج التي ستظهر له بعد ثوان.

نتائج الثالث متوسط 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم بأن كل أعمال التصحيح قد قاربت على الانتهاء، وكل لجان المراقبة تقوم بعملها لإنجاح الأمر. وقد امتحن طلاب ثال متوسط في مادة اللغة العربية والتركمانية والكردية والإنجليزية. وكانت الامتحانات موحدة في كل المحافظات العراقية، وانتهت في وقت واحد، ويمكن الاطلاع على النتائج إما من موقع نتائجنا. أو موقع ناجح الإلكتروني أيضا، إلى جانب موقع وزارة التربية والتعليم العراق.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقال نتائج الصف الثالث متوسط الدور الاول التي سيتم الإعلان عنها قريبا بعد أن تقوم وزارة التربية والتعليم العراقية باعتمادها في مختلف مدن العراق. ويجري رصد الدرجات حاليا وستعرض نتائج الثالث متوسط الخارجي عما قريب في حال استكمال كل الأعمال الضرورية في اللجان.