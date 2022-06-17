تطعيمات الحج 1443 وموعد تلقي الجرعة من الداخل والخارج

تطعيمات الحج هي مجموعة من اللقاحات التي يجب على كل من يرغب في أداء الحج الحصول عليها. تهدف لقاحات الحج إلى حماية ضيوف الرحمن من انتقال العدوى أثناء أداء الشعائر المقدسة. والمعروف أن ضيوف الرحمن يتواجدون بشكل كثيف في مناطق ضيقة خلال فترة محددة . بعض هذه المناطق مغلقة مثل الصفا والمروة وبعدها مفتوح مثل جبل عرفات ومشعر منى ومزدلفة وغيرها من المشاعر المقدسة. تساعد هذه اللقاحات في وقاية الحاج من انتقال العدوى مثل عدوى الإنفلونزا الموسمية وعدوى الحمى الشوكية فضلا عن غيرها من الأمراض المشهورة في مجال طب الحشود.

تطور طب الحشود في السعودية

شهدت السعودية على مدى العقود الماضية تطورا كبيرًا في مجال طب الحشود. ويختص طب الحشود بشكل رئيس بالتعامل مع الحالات المرضية المتوقعة في التجمعات البشرية الكبيرة. يكفي أن نعلم أنه في بعض المواسم يصل عدد الحجاج إلى 2 مليون. هؤلاء يقيمون في مخيمات متقاربة ويتنقلون في وسائل نقل مشتركة مثل قطار الحرمين أو حافلات مكة أو غيرها . كل هذا يفرض إجراءات وقائية واحترازية صارمة. هذا الأمر يتمثل في ضرورة حصول الحجاج القادمين إلى المملكة على اللقاحات الدورية مع تقديم ما يثبت تلقيهم هذه اللقاحات وتاريخ الجرعات.

لقاح كورونا شرط رئيس

وكانت وزارة الحج أكدت أنه لا تراجع عن اشتراط تلقي لقاح كورونا لكل من يرغب في الحج. من داخل المملكة أو من خارجها وشددت على ضرورة أن تكون اللقاحات ضمن لقاحات كورونا المعتمدة في السعودية. وبالرغم من قرار وزارة الداخلية السعودية قبل أيام رفع الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد. لا يزال اشتراط لقاح كورونا ساريًا في وزارة الحج.

تطعيمات الحجاج

وتشترط وزارة الحج السعودية أن يحصل الحاج على عدد من التطعيمات من بينها ما يلي: