نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاشتراك ببرنامج دعم العاملين في توصيل الطلبات بـ3000 ريال شهريًا عبر منصة هدف في المقال التالي
تشهد الآونة الأخيرة في السودية زيادة في عمليات البحث حول وظائف صندوق تنمية الموارد البشرية، فمن ضمن المجهودات التي تقوم بها الحكومة السعودية سعياً إلى توسيع توطين الوظائف في المملكة العربية السعودية من خلال استهداف أنماط عمل جديدة، يعلن صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف” عن إطلاق برنامج دعم العاملين في توصيل الطلبات من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، نوضح بداخل المقال شروط الاشتراك في دعم العاملين في توصيل الطلبات وكيفية التقديم ، حيث كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركة عمل المستقبل، اليوم الأربعاءعن الإطلاق رسمياً وبشكل كامل لبرنامج دعم العمل الحر للعاملين في نشاط توصيل الطلبات من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، وذلك بعد التأكد من الجاهزية والانتهاء من الفترة التجريبية والتحضيرية للبرنامج لضمان جودة خدمة المستفيدين، وهو برنامج يدعم العمل الحر للسعوديين العاملين في هذا القطاع، ووفقًا لمذكرة التفاهم التي أبرمت في وقت سابق لإطلاق برنامج دعم العاملين في توصيل الطلبات من السعوديين والسعوديات من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، يتم تقديم دعم قدره 3000 ريال سعودي شهريًا من صندوق صندوق تنمية الموارد البشرية،وفق ضوابط وشروط معينة ولمدة زمنية 24 شهرًا من تاريخ الاطلاق الرسمي.
الشروط الواجب توافرها للاستفادة من برنامج دعم العاملين في توصيل الطلبات:
- يجب على المتقدم للحصول على الدعم ذو جنسية سعودية لا غير سواء “ذكر أو أنثى”.
- كما يشترط أن يصدر المتقدم وثيقة عمل حر سارية عبر بوابة العمل الحر.
- ويشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا ولا يزيد على 60 سنة.
- من أهم الشروط أن يكون المتقدم بدون عمل أي إنه ليس على رأس عمل في الوقت الحالي، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
كيفية التقديم على برنامج دعم العاملين في توصيل الطلبات:
حيث أوضحت منصة هدف أن الراغبين في الاستفادة من المبادرة والحصول على الدعم، يمكنهم التقديم إلكترونيًا عبر زيارة بوابة العمل الحر لاصدار وثيقة العمل الحر وثم اتباع الخطوات التالية :
- ادخل على رابط بوابة العمل الحر التسجيل بالنقرعلى خيار “سجل معنا في توصيل الطلبات”.
- ثم تقوم بعمل إنشاء حساب.
- بعد ذلك يقوم المتقدم بالتقديم على إصدار وثيقة تحت نشاط “توصيل الطلبات”
- ثم تقوم بالحصول على وثيقة العمل الحر.
- ثم تقوم باستكمال إجراءات التقديم من خلال بوابة طاقات.
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