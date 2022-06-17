رسميا.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2022 “تجاري، صناعي، زراعي” عبر موقع وزارة التربية والتعليم

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2022، بدأ الالاف الطلاب يبحثون عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2022 خاصة بعدما انهى الطلاب الامتحانات خلال الفترة الماضية، لتصبح نتيجة الدبلومات الفنية 2022 تشغل بال الكثيرين، حيث أنها تعد واحدة من أهم النتائج على مدار المستوى التعليمي للطالب، نظرا لأنها تحدد وجهته القادمة، وقريبا سيتم الكشف عن نتيجة الدبلومات الفنية لنظامي 3 و5 سنوات بكافة المحافزات، وذلك بعد اعتمادها من قبل السيد الوزير، على أن يتم رفع نتيجة الدبلومات لكافة الشعب عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2022

وقد كشفت وزارة التربية والتعليم موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بشكل رسمي، حيث كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أن من المقرر أن يتم الانتهاء من كافة أعمال التصحيح ورصد الدرجات في أوائل شهر يوليو القادم، ليتم الاعلان عنها في المدارس وعبر مواقع الانترنت، وذلك بعد أن يقوم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 3 و5 سنوات، والكشف عن نسبة النجاح في كل شعبة وأسماء الاوائل بها استعدادا لتكريمهم لاحقا، وأضاف مجاهد أنه يتم مراجعة الدرجات بدقة قبل رصدها بشكل نهائي حتى يحصل كل طالب على حقه دون زيادة أو نقصان.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022

وكانت امتحانات الدبلومات الفنية قد بدأت من يوم السبت 28 مايو الماضي، واستمرت حتى الخميس الموافق 6 من شهر يونيو الجاري من خلال عقد الامتحانات داخل لجان مدرسية مؤمنة ومراقبة بعد السيطرة على جائحة كورونا، وقد بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2022، 830 ألفًا و753 طالب وطالبة بجميع النوعيات، ويمكنك فور اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الاستعلام عنها من خلال زيارة موقع وزارة التربية والتعليم مباشرة، من خلال اتباع الخطوات التالية: