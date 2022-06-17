نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الاول الخارجي موقع وزارة التربية العراق في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الاول، هي ما ينتظره الطلاب في العراق برفقة أوليائهم للاطمئنان على نتائج الصف الثالث متوسط 2022.وحسب ما ورد إلينا فإن عمليات تصحيح الدفاتر الامتحانية متواصلة في الوقت الحالي وسيتم مراجعة كل الدرجات بعد رصدها والتحقق منها، ثم سيتم إطلاق نتائج الثالث متوسط 2022 الخارجي من خلال الموقع الخاص بالنتائج موقع نتائجنا، وكذلك سيتم عرض النتائج الخاصة بالطلاب على موقع وزارة التربية والتعليم العراق، وقد أجريت الامتحانات في أجواء منتظمة ولم تسجل مشاكل من أي نوع أثناء أداء الطلاب للامتحانات التي جرت بصفة حضورية هذه المرة، ومن المتوقع أن تكون النتائج أفضل من السنة السابقة لأن الدراسة كانت حضورية، وفي المقال سنعرض لكم كافة تفاصيل موضوع نتائج 3 متوسط في العراق.

نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الاول

انتهت الاختبارات التي انعقدت في محافظات العراق وبدأ البحث عن نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الاول من طرف كل الطلاب الذين أدوا الامتحانات، وقد وضعت وزارة التربية العراقية موقعها تحت تصرف الراغبين في استخراج نتيجة الصف الثالث متوسط مباشرة دون عناء الذهاب إلى المدارس، كما وضعت موقع نتائجنا الإلكتروني أيضا الذي ستُحمّل فيه النتائج، والاستعلام عنها يكون باتباع ما يلي:

في البداية يجب أن يدخل الطالب أو الطالبة إلى موقع وزارة التربية العراق

بعد ذلك عليه أن يضغط على خيار عرض النتائج

يحدد الصف الذي يدرس فيه وهو الثالث، ثم يختار الدور الأول

ثم يكتب المعلومات المطلوبة مثل الاسم الرباعي ورقم المقعد في الامتحان

عليه أن يضغط على زر عرض النتائج ليتمكن من الحصول على درجاته في الامتحانات.

نتائج الصف الثالث متوسط 2022

من أبرز المحافظات التي ستعلن عن نتائج ثالث متوسط الخارجي هي ميسان، كركوك، كربلاء، المثنى، صلاح الدين، أربيل. الكرخ الأولى والثانية والثالثة، واسط، الأنبار، السليمانية، الرصافة الأولى والثانية والثالثة، البصرة. دهوك والنجف وذي قار وهذا في كل من القسمين الأدبي والعلمي، ولم تحدد الوزارة بعد الموعد الرسمي لعرض النتائج، ولكنها ستكون متاحة للطلاب بعد أن ينتهي التصحيح قريبا.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقال نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الاول في العراق. وهي من النتائج الهامة التي شغلت أذهان الطلاب والأولياء على حد سواء. وقريبا سيتمكنون من استخراج نتائج الثالث متوسط الخارجي برقم المقعد على موقع نتائجنا.