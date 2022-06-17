نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعرف موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2022 “صناعي وزراعي وتجاري” الدور الأول عبر رابط وزارة التربية والتعليم الفني في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهدت الساعات الماضية تزايد معدلات البحث على مؤشرات جوجل حول معرفة موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2022( تجاري وصناعي وزراعي وفندقي)، بعد إنتهاء الطلاب والطالبات في مرحلة إتمام شهادة الدبلومات الفنية من أداء امتحانات الدور الأول من العام الدراسي الحالي 2021-2022، والتي جريت في جميع المدارس الفنية خلال الأيام الماضية وسط تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية لتأمين قوات الشرطة لمقرات لجان التي يؤدي فيها الطلاب في الصف الثالث الثانوي الفني، وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية وموعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2022 عبر رابط بوابة نتيجة الدبلومات الفنية.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول

كثرت التساؤلات من الطلاب في الصف الثالث الثانوي الفني لمعرفة موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول بعد الإنتهاء رسميًا من أداء امتحانات نهاية العام لمرحلة إتمام شهادة الدبلومات الفنية ويبحث الطلاب عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022، في كافة التخصصات (الزراعي- الصناعي- التجاري- الفندقي) نظام الثلاث والـ5 سنوات، والتي من المقرر إعلانها مع بداية الشهر القادم وفقًا لتصريحات نائب وزير التعليم لشؤون التعليم الفني، فور الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات وعمليات المراجعة والتدقيق لكافة إجابات الطلاب في مرحلة الدبلومات الفنية واعتماد النتيجة من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 نظام 5 و3 سنوات

قال نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد مجاهد، في تصريحات صحفية له، بشأن، موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية نظام 5 و3 سنوات، سيكون مع بداية الأسبوع الأول من شهر يوليو فور الإنتهاء من كافة أعمال الرصد والتدقيق للدرجات في الكنترولات واعتمادها من وزير التعليم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2022 عبر موقع الوزارة المخصص لاعلان نتائج التعليم الفني.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022

ونستعرض معكم تفاصيل الإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2022 من خلال الدخول علي الرابط التالي الذي سيتم تفعيله فور إتاحة وزارة التربية والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول( صناعي وزراعي وتجاري وفندقي)، وهو كالتالي:

أولًا: تسجيل الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم الفني.

ثانيًا: ثم النقر على أيقونة نتيجة التعليم الفني الدبلومات الفنية الدور الأول 2022.

ثالثًا: ثم عليك القيام بتحديد التخصص( تجاري-زراعي-صناعي-فندقي).

رابعًا: عليك إدخال رقم الجلوس.

خامسًا: ثم النقر علي كلمة بحث أو استعلام لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2022.

وجدير بالذكر إنه قد عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية، 830 ألفًا و753 طالب وطالبة بجميع النوعيات”صناعي – زراعي – تجاري – فندقي – تعليم وتدريب مزدوج”.

وادي الطلاب في الدبلومات الفنية، امتحانات الدور الأول في 23 لجنة إدارة وبلغت عدد لجان نظام ومراقبة بامتحانات الدبلومات الفنية 25 وفيما بلغ عدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالي 3080 لجنة امتحانية وحيث جريت امتحانات الدبلومات الفنية وسط تطبيق كامل للإجراءات الإحترازية المشددة من مديريات الصحة والأمن والتعليم.