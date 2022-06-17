عروض تقسيط شانجان cs85 كوبية 2023 منافس مرسيدس وبي إم دبليو بألف ريال

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عمر شويل - جدة تعتبر سيارات الكوبيه ذات الدفع الرباعي هي الترند في الوقت الحالي. وبالطبع فإن شانجان cs85 ليمتيد 2023 هي واحدة من تلك السيارات التي تنافس بقوة. يتم انتاج سيارة شانجان كوبية بواسطة ثالث أكبر صانع سيارات صيني. أطلقت شانجان سيارة CS85 الكوبيه لتنافس بها BMW و Mercedes ، وفوق كل ذلك تريد تأمين حصة أكبر من مبيعات السيارات ليس في الصين فقط بل وفي العالم كذلك. والملاحظة الجدية هنا أن سيارات الدفع الرباعي الكوبية، في الواقع غير عملية كثيرًا وأكثر تكلفة من طرازات سيارات الدفع الرباعي العادية. ومع ذلك يمكن أن تتفوق في المبيعات حتى الضعف. ربما يرجع السبب في ذلك إلى أنها تبدو أكثر فخامة من سيارات الدفع الرباعي العملاقة المليئة بالحيوية وذات المظهر الضخم.

شانجان cs85 من الخارج

من الأمام، تتمتع السيارة الكوبيه الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة بشبكة كروم ملفتة للغاية. مما يؤكد على خط التصميم الحالي من Changan ، والذي هو إلى حد ما موجه نحو تقليد Lexus من حيث تصميم الواجهة الأمامية. يبدو القسم الأمامي أيضًا مرتفعًا جدًا ، وبفضل المصابيح الأمامية الضيقة والكروم على الشبكة ، يتناسب اللون الفضي بشكل خاص مع التصميم العصري في المقدمة بشكل جيد. يذكرنا الخط الجانبي للغاية بسيارة BMW X4.

شانجان CS85 ليمتد 2023

تأتي شانجان CS85 ليمتد 2023 مع محرك GDI تيربو سعة 2.0 لتر. هذا المحرك التيربو يولد قوة حصانية تصل إلى 233 حصان

مع 360 نيوتن متر من العزم. السيارة تأتي أيضا مع ناقل حركة اوتوماتيك 8 سرعات. و3 أنماط متعددة من القيادة الرياضي والاقتصادي والثلوج. كما تأتي مع نظام تحذير الخروج عن المسار ونظام التحذير للاصطدام من الامام. و4 كاميرات وخاصية التشغيل عن بعد ونظام APA 4.0 للاصطفاف الذاتي.

سعر شانجان CS85 ليمتد 2023

يبدأ سعر شانجان كوبية CS85 ليمتد 2023 في السعودية عند 99 ألف ريال غير شامل الضريبة. أما سعر شانجان كوبية cs85 شامل الضريبة يصل إلى 114 ألف ريال. يمكن تقسيط شانجان بقسط شهري أقل من ألف ريال بحسب دخل العميل الشهري وبحسب قيمة الدفعة المقدمة.

الترفية والراحة

تأتي سيارة شانجان cs85 مع العديد من وسائل الراحة والأمان. من أهم هذه الوسائل فرامل اليد الكهربائية مع وجود فتحات للتكييف في صف المقاعد الثاني. أيضا السيارة بها نظام تثبيت السرعة ومقاعد تم تنجيدها بالجلد إضافة إلى تعديل حركة مقعد السائق بشكل آلي. السيارة تدعم خاصية البلوتوث وبها واجهة بيانية USB للنظام الصوتي.