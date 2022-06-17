نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط moe.gov.eg للكشف عن نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي 2022 ترم ثاني برقم الجلوس جميع المحافظات المصرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الكشف عن نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي 2022 ترم ثاني برقم الجلوس جميع المحافظات المصرية ننقل نستعرض مع حضراتكم الان حيث عمليات بحث جوجل رائجة للغاية بشكل كبير بعد التأكيد التي صدرت على نشر نتيجتي الصف الاول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم على شكل نوافيكم به الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

رابط الكشف عن نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي 2022

رابط الكشف عن نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي 2022 ترم ثاني نستعرضه وننقله الان مع حضراتكم حيث يتابع عدد كبير من الطلاب والطالبات خطوات وطرق الكشف عن نتائج الصف الاول والثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني حيث سيصبح بإمكان جميع الطلاب والطالبات على الدخول على الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم والبدء فى إجراء الاستعلام عن نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي بعدما أكد عدد كبير من المصادر التعليمية على الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات ليجري الان البدء فى رفع نتائج الطلاب على هيئة كشوفات للبدء للإعلان عليها عبر موقع وزارة التربية والتعليم بعدما تقدم طلاب الصفين الاول او الثاني والثاني الثانوي جميع الاختبارات الخاصة بإتمام الصفين الاول والثاني الثانوي خلال شهري مايو الماضي عليه نتابع وننقل أمام حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الان بالخطوات طرق الحصول على نتائج التعليم النقل الثانوي اون لاين

خطوات استعلام عن نتائج الصف الاول والثاني الثانوي

سيصبح بإمكان طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني من اجراء الاستعلام عن نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي على نحو الكتروني جاء على الشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي

اختيار ايقونة نتائج الطلاب

فتح ايقونة الاستعلام عن نتائج الصف الاول او الثاني الثانوي

البدء فى تحديد الفصل الدراسي الثاني بالايقونة المخصصة لها

البدء فى تسجيل اسم الطالب الرباعي بالايقونة المخصصة لها

البدء فى تسجيل وتدوين رقم الجلوس الخاص بالطالب بالايقونة المخصصة لها

إدخال تاريخ ميلادك بالايقونة المخصصة لها

إدخال رقم التسلسل بالايقونة المخصصة لها

تحديد المحافظة التابع اليها الطالب بالايقونة المخصصة لها

النقر على ايقونة عرض النتيجة حتى تكون على الفور بنجاح أمامكم النتائج

علماً على انه بامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن الصف الاول او الثاني الثانوي حتي نساعدكم على الحصول على تلك النتائج التي تم طرح امكانية الحصول عليها بشكل وبصورة الكترونية بالاسم الرباعي ورقم الجلوس فقط على مستوي جميع المحافظات المصرية اون لاين