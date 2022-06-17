نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاعتراض على تقرير نجم إلكترونيًا أكبر شركات التأمين في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاعتراض على تقرير نجم ؛ من أكثر الطرق التي يبحث عنها عدد كبير من المستفيدين بشركة نجم أفضل شركة تأمين بالمملكة العربية السعودية، وحرصًا منا على مساعدتكم دومًا، وتوفير جميع الخدمات التي تكونوا بحاجة لها، سنوفر لكم كل المعلومات والخدمات التي تقدمها لكم شركة نجم، مع توضيح رابط موقع شركة نجم الرسمي، وكيف يمكن الإبلاغ عن حادث نجم بخطوات بسيطة، كل ذلك وأكثر ستحصلون عليه فقط من خلال موقعنا باستفاضة في خلال السطور القليلة القادمة.

الاعتراض على تقرير نجم

من ضمن الخدمات التي تقدمها شركة نجم للتأمين عبر موقعها الرسمي هي خدمة الاعتراضات، والتي يبحث عن طريقة القيام بها الكثير من المستفيدين، والتي يجب فيها الذهاب لمقر الشركة بمدة لا تزيد عن 3 أيام من وقوع الحادث، حتى يتم الحصول على التقرير:-

سيتوجب أيضًا ارفاق طلب للجنة لتقديم الاعتراض.

يجب إيضاح سبب الاعتراض للشركة.

يجب الحرص على التواصل مع الطرف الآخر حتى يتم منح مقدم الطلب الموعد الرسمي لإجراء التقييم مرة أخرى.

سيتم تحرير تقرير المرور المقدم من اللجنة بما يتماشى بما تم ذكره في القوانين وأنظمة المرور.

ثم القيام بإرسال الاعتراضات لحركة المرور إذا كان متوفر مرة أخرى.

ما هي شركة نجم للتأمين

شركة نجم أحد شركات التأمين الرائدة في المملكة العربية السعودية، تأسست في عام 2007 م، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، والبنك المركزي السعودي (ساما)، حتى يتم تعزيز قطاع التأمين على المركبات بالمملكة.

وفي عام 2009 بدأت مهامها عن طريق إجراء المعاينة بعد الحادث، وحصر الخسائر، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن أثبتت الشركة أنها جديرة بأن تتصدر قائمة أفضل شركات التأمين، حيث تغطي ما يصل إلى 40 مدينة في جميع أنحاء المملكة، وانطلاقًا منها لمواكبة رؤية السعودية 2030، طورت الشركة من نفسها، وساهمت في تحقيق تقنية التحول الرقمي وتوفير جميع خدماتها عبر الموقع الرسمي.

كيفية الاعتراض على تقرير نجم الكترونيًا

كما وضحنا بالسابق أن الشركة تماشت مع رؤية المملكة 2030 والتي من بينها التحول الرقمي، وتيسير القيام بالخدمات التي يحتاج لها المستفيدين الكترونيًا، ومن بين تلك الخدمات هي الاعتراض على تقرير نجم الكترونيًا، والذي يبدأ بزيارة موقع الشركة ثم إتباع ما يلي من خطوات:-