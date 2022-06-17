نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متاحً || رابط نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2022 ترم ثاني من موقع بوابة الازهر الالكترونية جميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2022 ترم ثاني الذي زاد حوله البحث على جوجل بشكل مكثف بعدما أكدت مشيخة الأزهر على اعلان ظهور نتائج الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية الفصل الدراسي الثاني اون لاين من خلال موقع بوابة الازهر الشريف، على ان نوافيكم ونرصد امامكم الان بالخطوات طرق الحصول على تلك النتائج اون لاين

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2022 ترم ثاني

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2022 ترم ثاني شهدت حولها الى حد كبير عمليات بحث جوجل بعدما انتهت بشكل مؤخر الطلاب والطالبات فى الاسبوع الاول من يونيو من أداء جميع وكافة اختبارات إتمام التعليم الابتدائي والأساسي الازهري على ان يتم تفعيل موقع بوابة الازهر الشريف حتى يكون أمام جميع الطلاب والطالبات من أجل اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين وذلك فور تدوين وتسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الجلوس على شكل نستعرضه وننقله الان مع حضراتكم من خلال الفقرة التالية من هذا المقال الآن

خطوات استعلام عن نتائج الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2022

ننقل ونتابع أمام حضراتكم الان الخطوات الصحيحة التي بامكانكم استخدامها للاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي والثالث الاعدادي الازهري الفصل الدراسي الثاني على النحو التالي:-

فتح موقع بوابة الازهر الشريف

اختيار ايقونة قطاع المعاهد

البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين فور تدوين اسم الطالب الرباعي ورقم الجلوس بالايقونة المخصصة لها

تحديد المحافظة التابع اليها الطالب بالايقونة المخصصة لها

النقر على خانة استعلام على ان تكون على الفور أمامكم النتائج معلنة على الفور

مع العلم على ان نتائج الطلاب سترفع اون لاين من خلال موقع بوابة الازهر الشريف

توزيعة درجات الشهادة الاعدادية الازهرية

تم تحديد معدل درجات اللغة العربية 100 درجة

تم تحديد معدل درجات الرياضيات 60 درجة

تم تحديد معدل درجات القرآن الكريم 40 درجة

تم تحديد معدل درجات الفقه 50 درجة

تم تحديد معدل درجات الدراسات الإجتماعية 40 درجة

تم تحديد معدل درجات اللغة الاجنبية 40 درجة

تم تحديد معدل درجات العلوم 40 درجة

تم تحديد معدل درجات الثقافة الإسلامية 20 درجة

ليصبح مجموع الترم الثاني هو 490 درجة

حتي الان يتزايد الى حد كبير عمليات بحث جوجل بحثاً عن طرق الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية الازهرية التي قد تم الاعلان عن اعتماد ظهورها الرسمي من مشيخة الازهر فى جميع وكافة المحافظات المصرية، عليه عمليات البحث تتواصل بالتزايد وذلك بحثاً عن موقع بوابة الازهر الشريف الذي بامكانكم الدخول عليها واتمام الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين