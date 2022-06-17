رئيس أذربيجان يستقبل أمين عام الجامعة العربية

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جدة - نرمين السيد - وصرح جمال رشدى المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية بأن اللقاء جاء على هامش مشاركة أبو الغيط أمام منتدى باكو العالمى.
وأضاف أن اللقاء تناول مجمل العلاقات العربية الآذرية، التى تضرب بجذورها فى التاريخ، وأن أبو الغيط أعرب عن اشادته بالتجربة الآذرية فى التنمية والتحديث خلال العقدين الماضيين، كما استمع باهتمام لأفكار الرئيس علييف فى هذا الصدد خاصة لجهة التنمية البشرية وبناء الإنسان.
وأضاف رشدى أن الأمين العام للجامعة العربية استعرض مع الرئيس علييف بعض الأفكار المتعلقة بتطوير العلاقات بين الجانبين العربى والآذرى، خاصة فى ضوء الروابط الوثيقة بين الجانبين، والتى يتعين البناء عليها.
كما تناول اللقاء عددا من القضايا الدولية، وفى مقدمتها الحرب فى أوكرانيا وتداعياتها الخطيرة على العالم، وكذا الحرب بين أذربيجان وأرمينيا، حيث استعرض الرئيس علييف موقف بلاده ورؤيته لمستقبل هذه الأزمة.
وسلم الأمين العام للجامعة العربية، الرئيس علييف درع الجامعة التذكارى فى ختام المقابلة.
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