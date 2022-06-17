العالم اليوم - "شكرا لك صلاح!".. ريال مدريد أراد "السخرية" من نجم ليفربول

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 يونيو 2022 04:18 مساءً - كان فريق ريال مدريد يسعى بشدة من أجل السخرية من النجم محمد صلاح في المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا حيث تم الكشف عن سخرية مودريتش من نجم ليفربول والمنتخب المصري.

فقد كشف رودريغو كيف استخدم ريال مدريد محمد صلاح كحافز قبل المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، وهي المباراة التي انتهت بفوز "لوس بلانكوس" على ليفربول بهدف دون رد على ملعب فرنسا، ورفع كأس التشامبيونزليغ للمرة الرابعة عشرة.

وفي الفترة التي سبقت المباراة، تحدث صلاح عن رغبته في الانتقام من هزيمة فريقه بهدف مقابل ثلاثة أمام ريال مدريد في نهائي 2018، عندما تعرض للإصابة عندما التحم مع نجم الريال آنذاك سيرجيو راموس.

وقال صلاح: "أريد أن ألعب ضد مدريد. هذا شخصي.. أنا شخصيا أفضل مواجهة مدريد، بدلا من مانشستر سيتي، لأننا خسرنا في النهائي لذا أريد أن ألعب ضدهم وآمل أن أفوز".

انتقل محمد صلاح أيضا إلى حسابه في تويتر قبل المباراة وكتب مغردا "لدينا نتيجة يجب تصويبها"، بحسب ما ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية.

ويبدو أن تعليقات محمد صلاح أتت بنتيجة عكسية، إذ قال مهاجم ريال مدريد، رودريغو، إن العديد من زملائه في الفريق استخدموا تلك التعليقات كدافع لهم خلال التدريبات.

وعندما تحدث لبرنامج بودكاست، قال رودريغو: "عندما يستفزك شخص ما، فأنت تريد أحيانا الفوز فقط حتى تسخر منه".

وأضاف "في التدريبات كنا نقول ’تعال يا صلاح، تعال يا صلاح‘.. في تفكيرنا كان الأمر بالفعل ’علينا الفوز حتى نسخر من صلاح‘".

كما كشف أن الكرواتي لوكا مودريتش سارع في البحث عن محمد صلاح بعد صافرة النهاية.

وأضاف: "عندما انتهت المباراة، كان لاعبو ليفربول يمرون أمامنا، ومر صلاح من أمامنا وبدا حزينا بعض الشيء، ورأسه لأسفل.. نظر إليه مودريتش وقال له ’شكرا لك صلاح في المرة القادمة ستحاول مرة أخرى‘.. وضحكت".