ضاع عمرنا ينقشر الثوم غلط…طريقة تقشير الثوم بسرعة الصاروخ هتقشري 10 كيلو في 5 دقائق

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عمر شويل - جدة يعتبر الثوم من أهم النباتات التي تدخل في العديد من الوصفات، ومنها الملوخية والبامية، وغيرها من الأكلات الأخرى، حيث أنه يتم إضافة نكهة مميزة على جميع الأطعمة، ولكن في أغلب الأحيان لا يتمكن العديد من السيدات من تقشير الثوم بكل سهولة وهذا يرجع إلى القشور الرقيقة، والالتصاق الذي يكون بالقشرة، ولهذا سوف نذكر العديد من الطرق المختلفة التي تساعد في التخلص من قشر الثوم.

طرق تقشير الثوم بسرعة

حيث أن هذه الطريقة تعتبر من أسهل الطرق المستخدمة في المنزل للتخلص من القشور حيث أنه تكون كالتالي:

يتم نزع القشرة الخارجية.

كما أنه فيما بعد تقطع الفصوص التي نحتاجها.

الخطوة التالية عن طريق استخدام عرض السكين نقوم بالضغط على فصوص الثوم.

وبهذه الطريقة يتم نزع القشرة واستخدامه في الطهي والوجبات التي نحتاجها به.

الماء المغلي:

يعتبر الماء المغلي من الطرق المستحدثة في التخلص من قشر الثوم وذلك عن طريق وضع الثوم في الماء المغلي لمدة لاتزيد عن دقيقة واحدة، كما أنه بعدها سوف تجد أنه يتم تقشير الثوم بكل سهولة وبدون أي مشاكل في الأمر، أو عن طريق استخدام ماء شديد البرودة في التخلص من قشر الثوم ووضع الثوم به.

البرطمان الزجاجي

كما أنه يمكنك أن تقوم بوضعه في برطمان زجاجي ولا بد أن تقوم بوضع الفصوص في البرطمان المحكم الغلق، ويتم رج البرطمان بشكل سريع، وفي النهاية يتم فتح البرطمان والتخلص من كل القشور بسهولة.

كيس من النايلون:

حيث أنه توضع فصوص الثوم في كيس من البلاستيك، كما أنه يتم ربط الكيس بشكل محكم، حيث أنه فيما بعد يتم فرك الفصوص وذلك عن طريق استخدام اليدين، كما أنه فيما بعد يوضع الثوم على رأس الطاولة ولا بد أن نضغط بشكل قوي على الفصوص، وفيما يعد نقوم بوضعها في وعاء حتى يتم تقشير الفصوص بسهولة.