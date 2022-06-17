نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نقل كفالة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نقل الكفالة وهي إحدى العبارات التي كثر البحث عنها على مواقع التواصل الإلكترونية باعتبارها إحدى الخدمات المميزة المقدمة من قبل وزارة العمل والتنمية السعودية لكافة العاملين والمقيمين على أراضي المملكة لذا وجب التنويه عن طرق الاستعلام عنها تجنبًا للمساءلة القانونية وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

الاستعلام عن نقل كفالة

من أهم الخدمات التي يحرص الكثير من المقيمين والعاملين في المملكة العربية السعودية على الاستفسار عنها الأمر الذي دفع وزارة العمل والتنمية السعودية إلى تقديم العديد من طرق الاستفسار، ومنها:

طريقة الاستعلام برقم الإقامة

قدمت الحكومة السعودية كافة سبل الراحة للمقيمين والوافدين إلى أراضي المملكة العربية السعودية بشأن موضوع نقل الكفالة، وذلك من خلال اتباع التالي:

الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الضغط على أيقونة خدمات الوزارة الظاهرة على الشاشة.

اختيار الخدمات الإلكترونية للعمل والضغط عليها.

الذهاب على الاستعلامات ثم الضغط على خانة استعلام عن موظف وافد.

تسجيل رقم الإقامة في المكان المخصص لها وكتابة رقم الحدود بدقة.

ينبغي على المستخدم تحديد وكتابة الجنسية الخاصة به في الخانة المحددة.

كتابة رمز التحقق الظاهر على الشاشة.

لاستكمال العملية بنجاح ينبغي الضغط على أيقونة بحث.

طريقة الاستعلام في الجوازات

تسهيلًا على المقيمين أتاحت الوزارة هذه الخدمة المميزة وذلك عن طريق اتباع التالي:

الدخول على الموقع الخاص بوزارة العمل والتنمية السعودية.

الضغط على أيقونة الاستعلامات الإلكترونية.

يتم اختيار تبويب الاستفسار عن نقل الكفالة.

تسجيل رقم الإقامة في الحقل المخصص لها مع كتابة رمز التحقق.

اختيار أيقونة بحث والضغط عليها.

طريقة الاستعلام عن عدد مرات نقل الكفالة

وجب التنويه عن كيفية الاستعلام عن عدد مرات نقل الكفالة، وهي كالتالي:

الاستعلام عن طريق مكاتب الجوازات المنتشرة في أرجاء المملكة.

التواصل هاتفيًا مع الجوازات عبر الرقم التالي: 00966114771100.

التواصل الإلكتروني عبر البريد التالي: [email protected]

وبهذا يكون قد تم التعرف على طريقة الاستعلام عن نقل الكفالة وهي إحدى الأمور التي يهتم بها كافة المقيمين والعاملين في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال رقم الإقامة أو عن طريق الجوازات، مع توضيح طريقة الاستعلام عن عدد مرات نقل الكفالة.