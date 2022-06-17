موقع تقديم المدارس الحكومية 2022 رابط وخطوات التقديم واخر موعد للتقديم في المدارس

مرحلة جديدة تبدأ في حياة صغارنا فمن بعد فرحه ولادتهم ومن ثم رعايتهم ووصلهم إلى سن الخامسة تبدأ الآن مرحلة بداية التعليم الأساسي لهم بالتقديم في المدارس الحكومية للالتحاق بالصف الأول الابتدائي وعليه تظل كلمة موقع وزارة التربية والتعليم تقديم المدارس الحكومية 2023 من الكلمات الدلاليه التي يتم يتم البحث عنها من طلاب وأولياء الأمور الراغبين بالتقديم لصغارهم في المدارس الحكوميه المختلفه لمصر حيث ان وزاره التربيه والتعليم المصريه قد صرحت بأنه تم فعليا فتح باب التقديم للطلاب للقبول في الصف الأول الابتدائي بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربيه والتعليم المصريه ومن خلال موقعنا ثقفني نوفر لكم كافه التفاصيل المتعلقة بالموضوع بالاضافة الى توضيح ما هي الاوراق المطلوبة من الطالب والتي يتعين عليه تقديمها في المدرسة التي يتم قبوله بها تابعوا السطور القادمة لتفاصيل أكثر حول الموضوع.

موقع تقديم المدارس الحكومية

يمكن التقديم للطلاب في الصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية باتباع هذه الخطوات

اولا الدخول على الموقع الرسمي الخاصة بتقديم الطلاب صفحة مركز المعلومات من خلال هذا الرابط

ثانيا كتابة كافة البيانات المتعلقة بالطالب من الاسم وتاريخ الميلاد وتحديد نوع التعليم الذي يراد الالتحاق به حكومي أو تجريبي.

ثالثا تسجيل بيانات ولي الأمر المتعلقة بالاسم ومحل السكن والوظيفة والرقم القومي.

رابعا تحميل الأوراق المطلوبة للتسجيل بالمدارس الحكومية من ثم الضغط على حفظ الملف ومتابعة تقديم الطلب بعد ذلك.

آخر موعد تقديم المدارس الحكومية

صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمصر أنه يتعين عفى أولياء أمور الطلاب الراغبين بالتقديم في المدارس الحكومية أن يقوموا بالتقدم من خلال الموقع الرسمي التابع للوزارة وحذرت وزارة التربية والتعليم أنه لم يتم الالتفات إلى أي طلبات تقدم إلا من خلال هذا الموقع وذلك في الفترة الزمنية المحددة والتي تم الإعلان عنها والتي تنتهي يوم 30 يونيو 2022 حيث يمكن التقديم طوال الـ 24 ساعة من خلال الموقع الذي سوف نوفر لكم الرابط الخاص به في الفقرة التالية وجدير بالذكر أنه سوف يتم فحص كافة طلبات تقديم الطلاب بالرجوع إلى لجنة كلفتها وزارة التربية والتعليم بذلك بخصوص القبول أو الاستبعاد بالرجوع إلى عدة ضوابط تم وضعها مسبقا والتي بكل تأكيد من شأنها أن تحدد قبول الطلاب بالمدارس الحكومية المختلفة مثل التوزيع الجغرافي للطلاب وين الطالب وكذلك مدى استيعاب المدارس التي تقع في دائرة المربع السكني لولي الأمر.