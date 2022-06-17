نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حساب درجات التحصيلي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاختبار التحصيلي هو عبارة عن اختبار يتم من أجل معرفة المستوى الحقيقي للطالب في جميع المواد الدراسية التي تمت دراستها طوال المراحل التعليمية وخاصة المرحلة الثانوية، ويبحث الكثير من الطلاب عن طريق حساب درجات التحصيلي لمعرفة الدرجة التي تم الحصول عليها ومن خلال هذا المقال نوضح طريقة محددة يتم تحديد الدرجات بها.

طريقة حساب درجات التحصيلي

يتم حساب درجات التحصيلي من خلال تطبيق قانون محدد وهو ضرب المعدل التراكمي للمرحلة الثانوية × 0.30) + (الدرجة الخاصة باختبار القدرات × 0.30) + (درجة التحصيل × 0.4)، وعند إدخال جميع الدرجات المطلوبة وتطبيق القانون يتم الحصول على الدرجات المطلوب معرفتها.

كيفية الاستعلام عن درجات التحصيلي

يوجد بعض الطرق التي من خلالها يمكن الاستعلام عن نتائج التحصيلي بكى سهولة لكن لابد من اتباع خطوات محددة.

الاستعلام من خلال الدخول على المركز الوطني للقياس

يوجد بعض الخطوات التي يتم اتباعها للاستعلام عن درجات التحصيلي وهي كالآتي:

في البداية يتم الدخول على الرابط المباشر الخاص بموقع المركز الوطني للقياس الموقع الرسمي.

يتم القيام بتسجيل الدخول على الحساب الخاص بالطالب على الموقع وذلك من خلال رقم الهاتف وكلمة المرور الخاصة به.

يتم القيام بتسجيل الدخول على الحساب الخاص بالطالب على الموقع وذلك من خلال رقم الهاتف وكلمة المرور الخاصة به. يتم إدخال السجل المدني ويجب التأكد من كتابته بشكل صحيح.

يتم الضغط على أمر أنا ليست روبوت أو إنسان آلي.

يتم التوجه إلى الصفحة الرئيسية لكي يتم اختيار الأمر الخدمات الإلكترونية.

ويتم اختيار الاستعلام عن النتائج من بين جميع الاختيارات.

يتم اختيار الاختبار الذي تريد الاستعلام عن نتيجته.

ويتم اختيار الاختبار التحصيلي والضغط عليه.

يتم إدخال رقم الهوية للحصول على النتيجة.

سوف يظهر على الشاشة رمز التحقق يتم إدخاله للحصول على النتيجة.

في النهاية يتم الضغط على الأمر بحث وسوف تظهر النتيجة واضحة أمامك.

في نهاية مقال طريقة حساب درجات التحصيلي يمكن معرفة النتيجة بكل سهولة من خلال رابط الموقع الرسمي قياس بعد أن يتم الدخول عليه واتباع بعض الخطوات المحددة وسوف تستطيع حساب الدرجات أيضًا من خلال قانون محدد يتم إدخال فيه كافة الدرجات المطلوبة للحصول على الرقم النهائي.