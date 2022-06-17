نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يصل إلى 500 ألف ريال.. تمويل السيارات مصرف الإنماء بدون ضامن في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم تمويل السيارات مصرف الإنماء بدون ضامن يصل إلى 500،000 ريال، بما في ذلك السعوديين والمقيمين بدون ضامن حتى سن 75، حيث يعد مصرف الإنماء شركة مساهمة سعودية خاضعة لرقابة البنك المركزي السعودي، والذي يطبق جميع أنظمة البنوك التي تشمل عددًا كبيرًا من منتجات التمويل وتسمح بتحويلات الإسكان المدعومة من وزارة الإسكان في أقساط وهامش ربح أقل تمويل العقارات وتسهيل الدفع وأقساط ثابتة بالإضافة إلى باقي المنتج بما في ذلك التمويل التكميلي، لذلك وعبر السطور التالية سوف نعرض لكم التفاصيل عن مصرف الإنماء لتمويل السيارات.

مميزات تمويل السيارات مصرف الإنماء بدون ضامن

هناك العديد من المميزات التي يتم توفيرها من قبل مصرف الإنماء من أجل تشجيع العملاء على التقديم للحصول على هذا النوع من التمويل المميز، حيث أنه من أهم مميزات تمويل السيارات مصرف الإنماء ما يلي:

يصل حد التمويل إلى 2 مليون ريال سعودي.

موافقة فورية.

لا توجد رسوم إدارية.

تمويل شراء يصل إلى 500.000 ريال سعودي لكل سيارة.

السماح باختيار مصدر شراء سيارتك حسب الموردين المعتمدين للمصرف.

فترة سداد تصل إلى 60 شهر.

لا يشترط وجود ضامن أو كفيل.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل السيارة من مصرف الإنماء

الهوية الوطنية.

تحديد نوع السيارة.

تحديد مصدر الشراء.

تحصل على الحد الكامل.

تعبئة نموذج تمويل السيارة.

فتح حساب في مصرف الإنماء.

بيان راتب مصدق من جهة العمل يوضح سنوات الخدمة.

تحويل الراتب إلى مصرف الإنماء.

لحصولك على الحد الشامل نأمل تجهيز الآتي

فتح حساب بمصرف الإنماء.

بيان راتب من جهة العمل يوضح فيه عدد سنوات الخدمة.

تحويل الراتب إلى مصرف الإنماء.

مثال توضيحي لشراء سيارة من تمويل السيارات عبر مصرف الإنماء

إذا اقترضت 10،000 ريال سعودي على مدى ثلاث سنوات بمعدل فائدة ثابت يبلغ 4.6٪ سنويًا معدل فائدة سنوي يبلغ 4.6٪

سيكون القسط الشهري 297.50 ريال سعودي | المبلغ المستحق 710 ريال سعودي | إجمالي المدفوعات 10،710 ريال سعودي.