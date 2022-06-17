كيفية تقديم كلية الملك فهد الأمنية بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم52

تقديم كلية الملك فهد الأمنية، تعلن وزارة الداخلية السعودية ممثلة في الإدارة العامة للقبول والتسجيل، عن فتح باب القبول والتسجيل للحاصلين على المؤهلات الجامعية المختلفة للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 52 للعمل بعد التخرج في أحد القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية،وذلك لمن تتوافر فيه الشروط والضوابط اللازمة للقبول.

شروط التقديم بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 52 بكلية الملك فهد الأمنية:-

أعلنت وزارة الداخلية عن الشروط التي يجب أن يتمتع بها الخريجين المتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 52 بكلية الملك فهد الأمنية وهذه الشروط هي:-

أن يكون المتقدم من ذوي الجنسية السعودية أصل ومنشأ، والاستثناء الوحيد هو من نشأ مع والده أثناء خدمته للمملكة في الخارج.

يجب ألا يزيد سن المتقدم عن 27 عام عند بدء العام الدراسي لجميع التخصصات فيما عدا الأطباء السن لا يزيد عن 30 عام وسوف يتم التأكد من ذلك من خلال بطاقة الهوية الوطنية.

أن يكون المتقدم لائق من الناحية الطبية وأن يكون سليماً وخالي من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية.

أن يكون حسن السير والسلوك والأخلاق، وألا يكون قد حكم عليه من قبل بحد شرعي أو فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

ألا يكون متزوج من أمراءة غير سعودية.

أن يكون حاصل على المؤهلات التي تتناسب مع التخصصات المطلوبة المعلن عنها، والتقدير يجب ألا يقل عن جيد، وفي حالة حصوله على مؤهل البكالوريوس من الخارج من جامعات غير سعودية، يجب عليه أن يقوم باعتماد المؤهل من وزارة التعليم.

أن يجتاز المتقدم الفحص الطبي والمقابلة الشخصية، وكافة الاختبارات الخاصة بالقبول، وأيضاً اختبارات اللياقة البدنية.

أن يؤدي المتقدم الاختبارات التي سوف تعقد من خلال المركز الوطني للقياس والتقويم.

أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس بانتظام كلي، ولا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام دراسي واحد.

ألا يكون قد تم تعيينه في وظيفة حكومية خاضعة لنظام الخدمة المدنية والعسكرية.

تقديم كلية الملك فهد الأمنية دورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 52:-

فتحت الإدارة العامة للقبول والتسجيل بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية التقديم من خلال الدخول على موقع بوابة ابشر توظيف، حيث يقوم المتقدم بإدخال كافة بيانات الأساسية من الاسم والمؤهل وتاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية وكافة البيانات على أنه يجب أن يتم الأخذ في الاعتبار توخى الدقة في عملية الإدخال، حيث سيتم الاستعلام عن صحة هذه البيانات مع الجهات ذات العلاقة.

مواعيد التقديم:-

عملية التقديم متاحة اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً يوم السبت الموافق 19/11/1443 هجرية، على أن يتم غلق باب التسجيل في الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 24/11/1443 هجرية.