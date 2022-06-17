نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا رابط بوابة الازهر الالكترونية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2022 بالاسم ورقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط بوابة الازهر الالكترونية، يتزايد البحث حاليا حول رابط بوابة الازهر الالكترونية التي يتم من خلالها الاستعلام عن نتائج طلاب الشهادات الأزهرية كل عام، حيث يمكنك الآن من خلال الدخول إلى بوابة الازهر الالكترونية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2022 بالاسم ورقم الجلوس الترم الثاني، وذلك بعدما تم اعتمادها رسميا من قبل السيد الدكتور محمد الضويني وكيل الازهر، وسنرفق لكم رابط الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية مباشر وشغال، خلال السطور القادمة، فتابعونا.

رابط بوابة الازهر الالكترونية

ويوفر رابط بوابة الازهر الالكترونية الآن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2022 الترم الثاني الدور الاول بكل سهولة، حيث استطاع عدد كبير من الطلاب الحصول على نتائجهم ودرجاتهم ومجموعهم في كل المواد الأساسية والغير مضافة للمجموع من خلال زيارة هذا الموقع المتخصص في عرض نتائج طلاب الازهر، وذلك بعدما تم اعتمادها رسميا من قبل وكيل الازهر الذي كشف أن كشوف النتيجة أوضحت أن هناك تفوق واضح للبنات على البنين كعادة كل عام، حيث بلغت نسة النجاح بين الاناث في نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 83.43%، ‏وعددهن 69940 طالبة، فى حين بلغت نسبة البنين ‏‏74.78%، وعددهم 75673 طالبًا بنسبة نجاح عامة 78.96%، أما نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية بلغت نسبة النجاح فى الفتيات 77.90%، وعددهن 66170 طالبة، فى حين ‏بلغت نسبة البنين ‏‏63.58%، وعددهم 75662 طالبًا بنسبة نجاح عامة 70.29%.، وفي المجمل جائت نسبة النجاح مرتفعة، والآن مع خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية الترم الثاني 2022:

قم بالدخول إلى بوابة الازهر الالكترونية.

قم بالضغط على ايقونة نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية.

قم بادخال الرقم القومي الخاص بالطالب.

اضغط على كلمة “بحث”.

سيظهر لك النتيجة بالدرجات في كل المواد.

نتائج الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2022

ومن المعروف أن بوابة الازهر الالكترونية تقوم سنويا بعرض نتائج الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2022 الترم الثاني بعد انتهاء كل فصل دراسي، علما بأن تلك النتيجة استرشادية فقط وفي حال الرغبة في معرفة الدرجات يرجي مراجعة المعهد خلال يومين، ويمكنك ترك بياناتك خلال التعليقات لنجلب لك النتيجة فورا.

من خلال بوابة الازهر الالكترونية يمكنك في أقل من دقيقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية بسهولة في أقل من دقيقة، علما بأن تلك النتيجة التي ستظهر لك مجرد نتيجة استرشادية، ويمكنك مراجعة المعهد خلال يومين من ظهور النتيجة لمعرفة نتيجتك بالتفصيل والدرجات والمجموع الكلي بسهولة، والحصول على بيان رسمي.

يمكنك عزيزي الطالب من خلال الدخول إلى بوابة الازهر الالكترونية الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية بسهولة من خلال ادخال الرقم القومي الخاص بالطالب والمدون أعلى شهادة الميلاد المميكنة، أو ادخال رقم الجلوس بشكل صحيح، لتظهر لك درجاتك في كل المواد الاساسية والغير اساسية، كما يمكنك ترك بياناتك لنجلب لك النتيجة فورا.

مازال بامكان كل الطلاب حتى الآن تالدخول إلى بوابة الازهر الالكترونية والاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية بكل سهولة في أقل من دقيقة، وذلك عن طريق ادخال البيانات المطلوبة في الاستمترة التي ستظهر أمامك، وقد جائت نسبة النجاح في نتائج الازهر هذا العام مرتفعة إلى حدا كبير مقارنة بالأعوام الماضية.