ضاع عمرنا بنرمية….تنظيف الزيت المستعمل بعد القلي مشروع مربح هيكسبك ملايين

هناك الكثير من الحيل التي لا تعرفها ربات المنزل، والتي في حال معرفتها سوف تساعدهم في التخلص من المشاكل التي يواجهها في المطبخ وفي المنزل، ومن أفضل الحيل التي سوف توفر عليهم الكثير هو معرفة كيفية تنظيف الزيت المستعمل وذلك بعد عملية القلي، حيث أنه من المعروف أن زيت القلي لا يتم إعادة استخدامها ولكن من خلال المقال سوف نوضح لكم كيف يتم استخدام زيت القلي أكثر من مرة بطريقة نظيفة.

تنظيف الزيت المستعمل بواسطة الخل

توجد مجموعة من الطرق السهلة والتي تكون في غاية البساطة والتي من خلالها يتم إعادة تنظيف الزيت مرة أخرى ومن أشهر هذه المكونات هي الخل، حيث أنه يرجع دوره في ذلك إلى أنه يتفاعل مع كل المكونات الحمضية ويعمل فيما بعد على تنقيتها والتخلص من الشوائب الموجودة بها، وخلال النقال سوف نوضح دور الخل في هذا الأمر.

المكونات

نحتاج إلى :

لتر واحد من الزيت.

ملعقة واحدة من الخل الخام

طريقة التحضير

وطريقة التحضير تكون كالتالي:

حيث أنه نقوم باستخدام اناء كبير ولا بد أن نقوم بتصفية الزيت عن طريق استخدام مصفاة.

كما يجب أن تستخدم ملعقتين من الخل على الزيت وذلك في طاسة واسعة ومن المفضل أن تكون تيفال.

فيما بعد يجب أن تترك الزيت فترة من الوقت حتى يغلي.

وفي النهاية سوف يكون الزيت جاهز للاستعمال.

طريقة أخرى لإعادة تدوير الزيت

توجد العديد من الطرق الأخرى المستخدمة في إعادة تدوير الزيت ومنها:

كمية الزيت المراد تنظيفها.

قطن أو شاش.

تستخدم أيضا زجاجة فارغة.

طريقة التدوير