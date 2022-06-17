يتساءل العديد من مواطني المملكة العربية السعودية عن كيف احجز موعد في الاحوال، وذلك بعد عرض أكثر من منصة إلكترونية وروابط يمكن الحجز من خلالها، وجدير بالذكر أهمية رابط أبشر الذي يقدم خطوات سهلة ومبسطة للغاية للحجز في الأحوال، ومن خلال مضمون مقال اليوم سوف نعرض طرق وكيفية الحجز إلكترونيًا.

كيف احجز موعد في الاحوال

يمكن الحصول على كافة خدمات الأحوال المدنية للمواطنين السعوديين، أو المقيمين بوجه عام على الأراضي السعودية، من خلال المواقع الحكومية الإلكترونية، والتي يعد من أهمها منصة أبشر التي أطلقتها الحكومة لتسهيل العديد من الإجراءات الحكومية الإلزامية، فمن خلال تلك المنصة يمكنك إتمام كافة التعاملات بواسطة التطبيق الخاص بها دون الحاجة للذهاب لأي جهة حكومية، وتتلخص خطوات التسجيل في تلك المنصة من خلال الآتي:

تعد الخطوة الأولى للاستفادة من التطبيق، الذهاب لإحدى المنصات الإلكترونية والتسجيل من خلالها، للحصول على اسم مستخدم ورقم سري خاص به وعمل بصمة حتى يتمكن من تسجيل دخول والاستفادة من خدمات التطبيق.

بعد ذلك يمكن الحصول على التطبيق الإلكتروني أبشر على الجوال الشخصي، وسوف يتطلب منك الدخول على أيقونة الأحوال المدنية.

سوف يتطلب منك بعد ذلك ملء كافة البيانات الخاصة بالمستخدم بداية من اسم المستخدم والرقم السري، ورقم الهوية الوطنية، بالإضافة إلى تاريخ الميلاد الهجري.

سوف يظهر أيقونة بها رمز مرئي ينبغي إعادة كتابته مجددًا.

بعد ذلك قم بتحديد خدمة مواعيد التحويل المدنية، واختار الموعد المحدد للحجز.

بعد ذلك عليك بتحديد الخدمة التي ترغب بها وحجز موعد من خلال منصة أبشر وتحديد المنطقة الخاصة بك ثم الضغط على متابعة.

بعد ذلك قم بتحديد الفرع الأقرب لمسكنك، ثم اضغط على أيقونة اختيار.

سوف تظهر أمامك صفحة بها جميع المواعيد والأيام المتاحة، حتى تتمكن من الحجز في خطوات سهلة للغاية.

في ختام مقال كيف احجز موعد في الاحوال، قمنا بعرض الطرق التي من خلالها يمكنك حجز موعد خاص بالخدمات التي ترغب بالحصول عليها، عليك بمراجعة ما تم ذكره في المقال لمعرفة الخطوات الضرورية في الحجز على النحو المذكور.