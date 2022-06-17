الألكسو والإيسيسكو تبحثان مستجدات التعاون بين المنظمتين

جدة - نرمين السيد - بحث الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) اليوم مع الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، مستجدات التعاون بين المنظمتين.





ونوه الدكتور سالم بن محمد المالك،خلال المباحثات، بعمق العلاقات التى تجمع بين الإيسيسكو والألكسو، والتعاون الكبير والتكامل بينهما.

واستعرض المالك التطوير والتحديث الذى تشهده الإيسيسكو، سعيا للانفتاح على العالم فى مجالات التربية والعلوم والثقافة، لخدمة الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة فى الدول غير الأعضاء، انطلاقا من رؤية استشرافية تتبنى ضرورة تشجيع دول العالم الإسلامى على الاستثمار فى التكنولوجيا الحديثة وتوطينها، خصوصا ما يتعلق بعلوم الفضاء وتطبيقات الذكاء الاصطناعى، كما تتبنى ترسيخ قيم التعايش والسلام، وتدريب وبناء قدرات الشباب والنساء، وتثمين والحفاظ على التراث المادى وغير المادى.

ومن جانبه، أشاد المدير العام للألكسو بما استمع إليه من شرح حول برامج وخطط عمل الإيسيسكو، مؤكدا أن زيارته تهدف لتأكيد مصداقية التعاون بين المنظمتين لتحقيق الأهداف المشتركة، وأن منظمة الألكسو جاهزة لمزيد من التعاون والعمل الجاد مع منظمة الإيسيسكو فى عدد من البرامج، وتبادل المنشورات والمنتجات العلمية بين المنظمتين.