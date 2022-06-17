خارجية أوكرانيا ترحب بمنح بلادها ترشيح الانضمام للاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - وقال كوليبا فى تصريح لقناة "سى إن إن" الأمريكية، اليوم الجمعة، إن هذه الخطوة المستحقة لن تقوم بتحفيز أوكرانيا على المضى قدما فى إصلاحاتها فحسب، بل ستجعل الاتحاد الأوروبى أقوى وأكثر أمانا وازدهارا، معربا عن اعتقاده بأن الوقت قد حان لترسيخ أوكرانيا فى أسرة الدول الأوروبية التى ندافع عن قيمها الآن فى ساحة معركة العدوان الروسى.

وأضاف كوليبا أن بلاده كانت "واثقة من أنها تستحق نهجا قائما على الجدارة الفردية عندما يتعلق الأمر بمسار الاندماج فى الاتحاد الأوروبى".

وكانت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين قد أعلنت فى وقت سابق اليوم أن المفوضية توصى بمنح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة للإنضمام إلى الاتحاد الأوروبى.

وستتم مناقشة هذا الرأى فى القمة الأوروبية المقرر عقدها فى بروكسل فى الـ23 و24 من شهر يونيو الجارى وينبغى على قادة دول الاتحاد الأوروبى الـ27 المصادقة عليه بالإجماع.