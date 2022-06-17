رئيس لبنان يبحث مع وزير الدفاع تطورات ترسيم الحدود مع إسرائيل

جدة - نرمين السيد - بحث الرئيس اللبنانى ميشال عون مع وزير الدفاع موريس سليم الأوضاع الأمنية فى البلاد، والإجراءات التى يتخذها الجيش للمحافظة على الاستقرار فى المناطق اللبنانية كافة، وذلك خلال لقائهما اليوم الجمعة بقصر الرئاسة ببعبدا.





وتطرقت المباحثات إلى أوضاع العسكريين وحاجاتهم والسبل المؤدية إلى التخفيف من المعاناة التى يعيشونها اقتصاديا وماليا فى ظل الظروف الراهنة. كما تناول الرئيس عون مع الوزير سليم ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية فى ضوء المحادثات التى أجريت مع الوسيط الأمريكى للمفاوضات غير المباشرة أموس هوكستين والموقف اللبنانى الموحد حيال هذه المسألة الوطنية المهمة.

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