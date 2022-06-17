جدة - نرمين السيد - وذكر بيان على موقع الحكومة البريطانية أن كويل سيتولى منصبه خلال شهر يوليو 2022. وأضاف البيان أن الخارجية البريطانية عينت أيضا مات فيلد سفيرا للبلاد لدى جمهورية التشيك خلفا لنيك آرتشر وسيتولى فيلد منصبه خلال شهر يناير 2023.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية البريطانية تعين سفيرين جديدين للبنان والتشيك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.