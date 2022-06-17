العالم اليوم - روسيا تخفض إمدادات الغاز لشركة Uniper الألمانية 60 بالمئة

انتم الان تتابعون خبر روسيا تخفض إمدادات الغاز لشركة Uniper الألمانية 60 بالمئة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 يونيو 2022 03:21 مساءً - أعلنت شركة Uniper الألمانية أن شحنات الغاز الروسي تراجعت بنسبة 60 بالمئة اليوم الجمعة، في الوقت الذي تقصلت فيه إمدادات الغاز الروسية بنسبة 50 بالمئة إلى إيني الإيطالية والحديث عن عدم وصول إمدادات من الغاز الروسي إلى فرنسا اليوم.

تخلت ألمانيا عن مرتبة أكبر مستوردي الطاقة من روسيا، لصالح الصين، على خلفية مساعي الاتحاد الأوروبي في تطبيق الحظر التدريجي من واردات النفط والغاز الروسيين.

في وقت سابق هذا الأسبوع، كانت مجموعة "غازبروم" الروسية قد أعلنت خفض شحناتها من الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب "نورد ستريم"، بأكثر من 40 بالمئة يوميا، نظرا لعدم تسلمها المعدات الضرورية من شركة "سيمنز" الألمانية.