نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “Official الإمارات” طلب مساعدة مالية من مؤسسة زايد الخيرية 2022 zayedchf.gov.ae في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم سيداتي وسادتي طريقة طلب مساعدة مالية من مؤسسة زايد الخيرية، حيث تعتبر من أكبر المؤسسات للأعمال الخيرية والإنسانية في الإمارات العربية المتحدة، وسنتابع معكم في هذا المقال طريقة تقديم طلب مساعدة مالية طارئة من المؤسسة بشكل رسمي، كما سنضع لكم الأرقام الهاتفية والبريد الإلكتروني الرسميين الخاص بالمؤسسة، وكيف يمكنكم اذا كنت من سكان أبوظبي الذهاب إلى المؤسسة لعمل الطلب، كل هذه التفاصيل سنتعرف عليها مع حضراتكم في هذا المقال، فتابعوا معنا متابعينا من الإمارات.

طلب مساعدة مالية

وقد تابعنا معكم في العديد من الأيام عن طرق طلب مساعدات مالية من مؤسسات خيرية مختلفة، حيث تمتاز الإمارات بوجود جهات رسمية كثير يمكنكم طلب مساعدة مالية من خلالها بكل سهولة ويسر، وقد تابعنا معكم في موقع ثقفني العديد منها كالآتي:

والعديد من المؤسسات الأخرى، وسنتعرف معكم في هذا المقال عن طلب مساعدة مالية طارئة من مؤسسة زايد الخيرية، وهي مؤسسة ضخمة ورسمية في الإمارات، فتابعوا معنا سيداتي سادتي المتابعين.

مؤسسة زايد الخيرية طلب مساعدة

وتعتبر مؤسسة زايد الخيرية أحد أكبر ومن أوائل المؤسسات الخيرية الرسمية في الإمارات، والتي تم افتتاحها عام 1992 منذ 30 سنة، وهذا على يد الشيخ المؤسس زايد آل نهيان رحمه الله، حيث صب الشيخ اهتمامه على العمل الخيري ومساعدة المحتاجين، وهذا سواء كانوا داخل الإمارات أو خارجها.

حيث تقدم مؤسسة زايد الخيرية العديد من أشكال المساعدات، والتي منها:

منحة حج.

مساعدات علاجية.

مبالغ مالية.

مساعدات تعليمية.

والعديد من أشكال المساعدات الأخرى.

رابط مؤسسة بن زايد الخيرية

ويمكنك عمل طلب مساعدة بكل سهولة ويسر عن طريق اتباع الخطوات المختصرة والموضحة التالية:

اذهب إلى موقع المؤسسة الرسمي وهذا من هنا.

ثم اضغط على الخدمات الإلكترونية.

اضغط على نوع المساعدات التي تريدها.

في حالة اذا كنت تحتاج مبلغ مالي اضغط على طلب مساعدات أخرى.

سيطلب منك تسجيل الدخول، اذا لم تكن تملك حسابا قم بإنشاء واحدا جديد، وسجل به.

قم بتعبئة الطلب الخاص بك.

اضغط على إرسال.

ويمكنك متابعة الطلب الخاص بك في الحساب الذي أنشأته أول بأول.

التواصل مع مؤسسة زايد الخيرية

ويمكنكم التواصل مع المؤسسة هاتفيا أو عبر البريد الإلكتروني عن طريق قنوات التواصل التالية:

رقم الهاتف: 0097126577577.

البريد الإلكتروني: [email protected]

رقم صندوق البريد: 41355.

كما ويمكنك زيارة مقر المؤسسة اذا كنت من سكان أبو ظبي، والموجودة في حي الروضة، شارع القيادة، فتابع معنا في ثقفني.