أسعار تذاكر القطارات الدرجة الثالثة المكيفة من الإسكندرية للصعيد

في الفترة الأخيرة تم الإعلان من قبل وزارة النقل والمواصلات عن آخر التفاصيل الخاصة بأسعار القطارات المكيفة والتي تكون من الدرجة الثالثة وذلك من محافظة الإسكندرية إلى الوجه القبلي، حيث أنه في الفترة الحالية تم البدء في تشغيل العديد من القطارات التي تكون في الوجه القبلي، والتي تم إنتاج حوالي 500 قطار.

أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفة

حيث أنه تم الإعلان عن أسعار التذاكر من الدرجة الثالثة، وتكون الاسعار كالتالي:

من الإسكندرية إلى الواسطى بحوالي 80 جنيهًا.

كما أنه من الإسكندرية إلى بنى سويف يكون سعر التذكرة حوالي 85 جنيهًا.

ومن محافظة الإسكندرية إلى مغاغة سعر التذكرة حوالي 100 جنيه.

ومن محافظة الإسكندرية إلى المنيا بسعر 105 جنيهات.

ومن محافظة الإسكندرية إلى محافظة اسيوط بحوالي 115 جنيهًا.

ومن محافظة الإسكندرية إلى 120 جنيهًا.

أسعار التذاكر من الإسكندرية لأسوان

كما أنه تم الإعلان عن اسعار التذاكر وذلك من الإسكندرية إلى أسوان وهذه القطارات من الدرجة الثالثة، حيث أن الأسعار:

من محافظة الإسكندرية إلى أرمنت بحوالي 160 جنيهًا.

كما أنه من محافظة الإسكندرية إلى اسنا بحوالي 165 جنيه.

سعر تذكرة القطار من محافظة الإسكندرية إلى محافظة السباعية سعر 165 جنيهًا.

كما أن سعر القطار من محافظة الإسكندرية إلى المحاميد سعر التذكرة وصل إلى 165 جنيهًا.

سعر القطار من الإسكندرية إلى إدفو سعر التذكرة إلى 170 جنيهًا.

وسعر التذاكر من اسكندرية في القطارات المكيفة وصل إلى 170 جنيه.

وسعر التذاكر من الإسكندرية إلى كلابشة 175 جنيهًا.

كما أنه من الإسكندرية إلى كوم امبو وصل سعر التذكرة إلى 175 جنيهًا.

كما انه سعر التذكرة من محافظة الإسكندرية إلى بلانة 175 جنيهًا،

أما بالنسبة لسعر التذكرة من الإسكندرية إلى أسوان 180 جنيهًا.

وربما القطارات المكيفة التي أطلقتها الحكومة هي وسيلة من وسائل الحفاظ على أرواح المواطنين.