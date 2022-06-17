جدة - نرمين السيد - تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بمساعدة أوكرانيا على العمل لتحسين مستقبلها، وذلك فى تصريحات خلال مؤتمر صحفى، اليوم الجمعة، حسبما نقلت قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وأوصت رئيسة المفوضية الأوروبية بمنح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى، على أن تناقش التوصية خلال القمة الأوروبية فى 23 و24 يونيو الجارى. ويتوجب على قادة دول الاتحاد الأوروبى الـ27، المصادقة بالإجماع على التوصية التى أعلنتها فون دير لاين بشأن أوكرانيا، حتى تصبح قرارًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المفوضية الأوروبية: سنساعد أوكرانيا على العمل لتحسين مستقبلها (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.