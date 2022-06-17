صحة أذربيجان: نتعاون بشكل وثيق مع منظمة الصحة العالمية منذ بداية كورونا

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء ترند الأذرية عن موساييف قوله "تم تشكيل مجموعة عمل مناسبة بقيادة الرئيس إلهام علييف وتم توفير المعدات اللازمة لجميع المؤسسات الطبية وزيادة عدد أسرة المستشفيات".

وأضاف: "لقد قمنا بحملات عامة فعالة لتثقيف الناس حول أصل فيروس كورونا والحاجة إلى التطعيم".

وسجلت أذربيجان، حتى الآن 792 ألفا و785 حالة إصابة بفيروس كورونا على مستوى البلاد بينما بلغ إجمالى الوفيات 9713 حالة.

وقامت أذربيجان، بتطعيم 13 مليونا و728 ألفا و289 شخصا حتى الآن بالجرعة الأولى من لقاحات كورونا من بينهم 4 ملايين و849 ألفا و400 شخصا حصلوا على الجرعة الثانية.