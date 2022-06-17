بريطانيا توافق على تسليم مؤسس ويكيليكس إلى أمريكا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، اليوم الجمعة، موافقة الوزيرة بريتى باتيل على تسليم جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس، إلى الولايات المتحدة التى تلاحقه بتهمة تسريب وثائق سرية.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية، إن الوزيرة "ستوقع أمر التسليم إذا لم توجد أى دواع تمنع صدوره". وبحسب الوكالة، سيكون أمام أسانج مهلة 14 يومًا لاستئناف القرار البريطانى، فيما وصفت ويكيليكس القرار بأنه "يوم قاتم لحرية الصحافة".

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