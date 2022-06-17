جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء موزمبيق أن هذا الإجراء يأتى بعد أن أخطرت مصلحة الضرائب فى زيمبابوى، السلطات الموزمبيقية فى 27 مايو الماضى بتفشى مرض الحمى القلاعية فى مقاطعة ماشونالاند الوسطى المتاخمة لموزمبيق. وقررت حكومة موزمبيق أيضا حظر استيراد الأعلاف للماشية والماعز والخنازير والأغنام. وفى المناطق المتاخمة لزيمبابوى، سيكون من الإجبارى إجراء فحص بصرى وفحص تجويف الفم والحوافر لجميع الماشية والماعز والأغنام والخنازير على أساس شهرى. ويصنف مرض الحمى القلاعية على أنه من أخطر أمراض الماشية فى العالم لسرعة انتقاله وانتشاره.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موزمبيق تحظر استيراد اللحوم من زيمبابوى بسبب الحمى القلاعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.