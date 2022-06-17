وزيرة المالية الكندية تحذر من اضطراب بسبب التضخم وارتفاع الأسعار

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، قالت فريلاند إن الحكومة تبذل قصارى جهدها للتخفيف من أعباء الأسر، لكنها حذرت فى الوقت ذاته من صعوبات اقتصادية، قائلة: "لا أقلل من شأن الصعوبات الاقتصادية وحالة الغموض خلال الأشهر المقبلة".

وفى تصريحات أعدتها لنادى الإمبراطورية الكندى فى تورونتو، كشفت الوزيرة الكندية عن خطة من خمسة أجزاء للتصدى للتضخم، حيث تتجه زيادات الأسعار السنوية لتتجاوز 7% عندما يتم الأسبوع المقبل إصدار البيانات الخاصة بشهر مايو الماضى، إلا أنها لم تعلن عن إجراءات جديدة.

وأشارت فريلاند إلى أن التحدى على مستوى العالم، وليس بلادها وحدها، لافتة إلى حالات الإغلاق الصارمة فى الصين لمكافحة "كوفيد-19"، والحرب الروسية الأوكرانية كعوامل تفاقم من هذا الوضع.

ووصفت وزيرة المالية الكندية ذلك الوضع، قائلة: "نجتاز عامين من الاضطراب الملحوظ، التحدى الذى نواجهه الآن هو الهبوط بالطائرة، وليس من المضمون تحقيق هبوط سلس، لكن لحسن الحظ أنه لا توجد دولة فى العالم أفضل من كندا لتقوم بذلك".