جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال مسؤول أمنى يمنى، إن "عناصر مجهولة وضعت عبوة ناسفة فى سيارة الصحفى صابر الحيدرى، الذى يعمل متعاونا مع عدد من وسائل الإعلام الأجنبية".
وأوضح المصدر أن العبوة انفجرت أثناء عودته إلى منزله، ما أدى إلى مقتله وإصابة آخرين كانوا معه فى السيارة، مساء الخميس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل صحفى يمنى جراء انفجار عبوة ناسفة فى سيارته بمدينة عدن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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