مقتل صحفى يمنى جراء انفجار عبوة ناسفة فى سيارته بمدينة عدن

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال مسؤول أمنى يمنى، إن "عناصر مجهولة وضعت عبوة ناسفة فى سيارة الصحفى صابر الحيدرى، الذى يعمل متعاونا مع عدد من وسائل الإعلام الأجنبية".

وأوضح المصدر أن العبوة انفجرت أثناء عودته إلى منزله، ما أدى إلى مقتله وإصابة آخرين كانوا معه فى السيارة، مساء الخميس.