الصين تطلق حاملة طائرات ثالثة

الصين تطلق حاملة طائرات ثالثةأطلقت الصين رسمياً، اليوم الجمعة، حاملة طائرات ثالثة خلال مراسم أقيمت بمناسبة إنزال السفينة إلى المياه في حوض لبناء السفن في مدينة شنغهاي.

و ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن حاملة الطائرات أطلق عليها اسم "فوجيان" تيمناً بمقاطعة صينية، على غرار الحاملتين السابقتين "لياونينغ" و"شاندونغ". وهي ثانية حاملة طائرات تبنى كلياً في الصين.

و"فوجيان" أكثر تطوراً بكثير من حاملتي الطائرات السابقتين اللتين يمتلكهما الجيش الصيني.

ولن يتم تسليم حاملة الطائرات هذه إلى القوات البحرية إلا بعد تجارب عدة في البحر. ولم توضح الوكالة موعد تسليم حاملة الطائرات ووضعها في الخدمة.

وتتميز حاملة الطائرات الصينية الثالثة هذه عن الحاملتين الأخريين بحجمها الكبير فضلاً عن تمتعها بمنجنيق لإطلاق الطائرات.