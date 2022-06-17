الصين تطلق حاملة طائرات ثالثة
أطلقت الصين رسمياً، اليوم الجمعة، حاملة طائرات ثالثة خلال مراسم أقيمت بمناسبة إنزال السفينة إلى المياه في حوض لبناء السفن في مدينة شنغهاي.
و ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن حاملة الطائرات أطلق عليها اسم "فوجيان" تيمناً بمقاطعة صينية، على غرار الحاملتين السابقتين "لياونينغ" و"شاندونغ". وهي ثانية حاملة طائرات تبنى كلياً في الصين.
و"فوجيان" أكثر تطوراً بكثير من حاملتي الطائرات السابقتين اللتين يمتلكهما الجيش الصيني.
ولن يتم تسليم حاملة الطائرات هذه إلى القوات البحرية إلا بعد تجارب عدة في البحر. ولم توضح الوكالة موعد تسليم حاملة الطائرات ووضعها في الخدمة.
وتتميز حاملة الطائرات الصينية الثالثة هذه عن الحاملتين الأخريين بحجمها الكبير فضلاً عن تمتعها بمنجنيق لإطلاق الطائرات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين تطلق حاملة طائرات ثالثة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.